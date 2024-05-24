Куриные котлеты с крабовыми палочками: безумно нежные и лёгкие, понравятся всем

Куриные котлеты с крабовыми палочками: очень лёгкие и диетические

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные котлеты с крабовыми палочками — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из самых доступных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления вам потребуются:

куриный фарш с филе (600 г),

крабовые палочки (200 г),

яйца (2 шт.),

овсяные отруби (2 ст. л.),

молоко 1% (4 ст. л.),

луковица (1 шт.),

кукурузный крахмал (1 ст. л.),

соль и перец по вкусу,

специи по вашему выбору.

Приготовление

Для приготовления котлет сначала замочите отруби в молоке на 15-20 минут. Затем мелко нарежьте лук и крабовые палочки. Добавьте их вместе с фаршем и яйцами в большую миску. Перемешайте все ингредиенты тщательно. Добавьте кукурузный крахмал (это поможет котлетам лучше держаться во время выпекания), а затем посолите, поперчите и добавьте свои любимые специи. Формируйте котлеты из получившейся массы и выложите их на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Выпекайте котлеты в духовке при температуре 180 градусов в течение 35 минут.

Куриные котлеты с крабовыми палочками готовы! Подавайте их с вашими любимыми гарнирами или соусами. Приятного аппетита!