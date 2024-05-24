Куриные котлеты с крабовыми палочками: безумно нежные и лёгкие, понравятся всем

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Куриные котлеты с крабовыми палочками: очень лёгкие и диетические

1:23
Еда

Куриные котлеты с крабовыми палочками — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из самых доступных ингредиентов.

Куриные котлеты с крабовыми палочками: очень лёгкие и диетические
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления вам потребуются:

  • куриный фарш с филе (600 г),
  • крабовые палочки (200 г),
  • яйца (2 шт.),
  • овсяные отруби (2 ст. л.),
  • молоко 1% (4 ст. л.),
  • луковица (1 шт.),
  • кукурузный крахмал (1 ст. л.),
  • соль и перец по вкусу,
  • специи по вашему выбору.

Приготовление

  1. Для приготовления котлет сначала замочите отруби в молоке на 15-20 минут.
  2. Затем мелко нарежьте лук и крабовые палочки. Добавьте их вместе с фаршем и яйцами в большую миску. Перемешайте все ингредиенты тщательно.
  3. Добавьте кукурузный крахмал (это поможет котлетам лучше держаться во время выпекания), а затем посолите, поперчите и добавьте свои любимые специи.
  4. Формируйте котлеты из получившейся массы и выложите их на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
  5. Выпекайте котлеты в духовке при температуре 180 градусов в течение 35 минут.

Куриные котлеты с крабовыми палочками готовы! Подавайте их с вашими любимыми гарнирами или соусами. Приятного аппетита!

Куриные котлетки с крабовыми палочками
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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