Куриные котлеты с крабовыми палочками: безумно нежные и лёгкие, понравятся всем
Куриные котлеты с крабовыми палочками: очень лёгкие и диетические
1:23
Куриные котлеты с крабовыми палочками — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из самых доступных ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Для приготовления вам потребуются:
- куриный фарш с филе (600 г),
- крабовые палочки (200 г),
- яйца (2 шт.),
- овсяные отруби (2 ст. л.),
- молоко 1% (4 ст. л.),
- луковица (1 шт.),
- кукурузный крахмал (1 ст. л.),
- соль и перец по вкусу,
- специи по вашему выбору.
Приготовление
- Для приготовления котлет сначала замочите отруби в молоке на 15-20 минут.
- Затем мелко нарежьте лук и крабовые палочки. Добавьте их вместе с фаршем и яйцами в большую миску. Перемешайте все ингредиенты тщательно.
- Добавьте кукурузный крахмал (это поможет котлетам лучше держаться во время выпекания), а затем посолите, поперчите и добавьте свои любимые специи.
- Формируйте котлеты из получившейся массы и выложите их на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
- Выпекайте котлеты в духовке при температуре 180 градусов в течение 35 минут.
Куриные котлеты с крабовыми палочками готовы! Подавайте их с вашими любимыми гарнирами или соусами. Приятного аппетита!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Куриные котлетки с крабовыми палочками
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру