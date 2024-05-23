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Пикантное блюдо, вдохновлённое азиатской кухней: аппетитный куриный салат со шпинатом, имбирём и кешью

Куриный салат с имбирём и кешью: простой рецепт

1:35
Еда

Это пикантное блюдо, вдохновлённое азиатской кухней, порадует нежным маслянистым вкусом кешью и аппетитной курицы.

Куриный салат с имбирём и кешью: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  1. 1/2 стакана яблочного уксуса
  2. 1/2 стакана кленового сиропа
  3. 1/3 стакана канолового масла
  4. 2 столовые ложки измельчённого свежего корня имбиря
  5. 2 чайные ложки соевого соуса
  6. 1 чайная ложка соли
  7. 1/8 чайной ложки кайенского перца
  8. 700 г куриных грудок
  9. 200 г свежего шпината
  10. Мандарины
  11. 1 чашка нашинкованной красной капусты
  12. 2 средние моркови, натёртые
  13. Зелёный лук, тонко нарезанный
  14. 2 чашки цельнозерновой лапши
  15. 2/4 стакана солёных кешью, поджаренных
  16. 2 столовые ложки поджаренных семян кунжута

Приготовление

  1. В небольшой миске взбейте первые 7 ингредиентов до однородной массы.
  2. В большую неглубокую посуду налейте примерно треть маринада и добавьте курицу. Накройте крышкой и поставьте курицу в холодильник минимум на 3 часа. Уберите в холодильник оставшийся маринад.
  3. Поместите курицу в форму для запекания и готовьте в духовке. Затем нарежьте курицу полосками и отложите в сторону.
  4. Выложите шпинат на сервировочное блюдо. Выложите курицу, мандарины, капусту, морковь и зелёный лук поверх шпината, затем добавьте лапшу, кешью и кунжут.
  5. Полейте салат оставшимся маринадом и перемешайте.
Курица с кешью | Традиционный тайский рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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