Пикантное блюдо, вдохновлённое азиатской кухней: аппетитный куриный салат со шпинатом, имбирём и кешью
Куриный салат с имбирём и кешью: простой рецепт
1:35
Это пикантное блюдо, вдохновлённое азиатской кухней, порадует нежным маслянистым вкусом кешью и аппетитной курицы.
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 1/2 стакана яблочного уксуса
- 1/2 стакана кленового сиропа
- 1/3 стакана канолового масла
- 2 столовые ложки измельчённого свежего корня имбиря
- 2 чайные ложки соевого соуса
- 1 чайная ложка соли
- 1/8 чайной ложки кайенского перца
- 700 г куриных грудок
- 200 г свежего шпината
- Мандарины
- 1 чашка нашинкованной красной капусты
- 2 средние моркови, натёртые
- Зелёный лук, тонко нарезанный
- 2 чашки цельнозерновой лапши
- 2/4 стакана солёных кешью, поджаренных
- 2 столовые ложки поджаренных семян кунжута
Приготовление
- В небольшой миске взбейте первые 7 ингредиентов до однородной массы.
- В большую неглубокую посуду налейте примерно треть маринада и добавьте курицу. Накройте крышкой и поставьте курицу в холодильник минимум на 3 часа. Уберите в холодильник оставшийся маринад.
- Поместите курицу в форму для запекания и готовьте в духовке. Затем нарежьте курицу полосками и отложите в сторону.
- Выложите шпинат на сервировочное блюдо. Выложите курицу, мандарины, капусту, морковь и зелёный лук поверх шпината, затем добавьте лапшу, кешью и кунжут.
- Полейте салат оставшимся маринадом и перемешайте.
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Курица с кешью | Традиционный тайский рецепт