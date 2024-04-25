Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
И.о главы обороны Нидерландов: Россия может победить в украинском конфликте
Рынок Lada Granta в России: тенденции цен и предпочтений покупателей
4 причины украсить интерьер комнатными растениями
Матвиенко: власти не собираются запрещать россиянам путешествовать по миру
Столтенберг: союзники НАТО и ЕС не предоставляли обещанную помощь Украине
США готовят рекордный пакет помощи Украине на 6 миллиардов долларов
Нужен ли вашей кошке высококалорийный корм
Финомбудсмен взыскал компенсацию за мошенничество с карты жительницы Йошкар-Олы
Риск появления депрессии благодаря даче уменьшается на 23%
Салат из кабачков, жаренных на гриле: отличный пример лёгкого и полезного овощного блюда

Салат из кабачков, жаренных на гриле: в него добавляется сыр, зелень и лимон

1:28
Еда

Салат из жаренных на гриле кабачков - это вкусное овощное блюдо, которое подается с сыром и свежей зеленью. Рецепт предложен порталом RussianFood.com.

Салат из кабачков, жаренных на гриле: в него добавляется сыр, зелень и лимон
Фото: creativecommons.org by Tony Hisgett is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Ингредиенты:

— 650 г кабачка (жёлтого или зелёного),

— 1 шт репчатого лука,

— оливковое масло,

— молотый чёрный перец,

— соль,

— 1 лимон,

— 0,25 пучка рубленой петрушки,

— 0,25 пучка рубленой мяты,

— пармезан (стружка) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачки тонкими кружками, а лук — полукольцами. Переложите овощи в миску, сбрызните оливковым маслом, приправьте солью и чёрным перцем по вкусу, тщательно перемешайте.
  2. Разогрейте гриль и выложите на него кабачки и лук. Готовьте овощи на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны, пока они не приобретут золотистую корочку.
  3. Переложите жареные кабачки и лук обратно в миску, добавьте немного оливкового масла, а также цедру и сок лимона. Посыпьте рубленой петрушкой и мятой, аккуратно перемешайте все ингредиенты.
  4. Подавайте салат из жареных на гриле кабачков, посыпав его стружкой пармезана.

Готовый салат из жареных на гриле кабачков с сыром и свежей зеленью готов к употреблению. Наслаждайтесь этим весенним овощным блюдом!

Цукини как на мангале, но на сковороде. Как вкусно приготовить кабачки, цукини. Быстрая закуска.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Певец Филипп Киркоров объяснил, почему не будет отмечать свой день рождения
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Последние материалы
И.о главы обороны Нидерландов: Россия может победить в украинском конфликте
Рынок Lada Granta в России: тенденции цен и предпочтений покупателей
4 причины украсить интерьер комнатными растениями
Матвиенко: власти не собираются запрещать россиянам путешествовать по миру
Столтенберг: союзники НАТО и ЕС не предоставляли обещанную помощь Украине
США готовят рекордный пакет помощи Украине на 6 миллиардов долларов
Нужен ли вашей кошке высококалорийный корм
Финомбудсмен взыскал компенсацию за мошенничество с карты жительницы Йошкар-Олы
Риск появления депрессии благодаря даче уменьшается на 23%
EJHF: риск смерти от сердечной недостаточности можно выявить по анализу крови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников