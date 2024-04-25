Салат из кабачков, жаренных на гриле: отличный пример лёгкого и полезного овощного блюда

Салат из кабачков, жаренных на гриле: в него добавляется сыр, зелень и лимон

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из жаренных на гриле кабачков - это вкусное овощное блюдо, которое подается с сыром и свежей зеленью. Рецепт предложен порталом RussianFood.com.

Фото: creativecommons.org by Tony Hisgett is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Ингредиенты:

— 650 г кабачка (жёлтого или зелёного),

— 1 шт репчатого лука,

— оливковое масло,

— молотый чёрный перец,

— соль,

— 1 лимон,

— 0,25 пучка рубленой петрушки,

— 0,25 пучка рубленой мяты,

— пармезан (стружка) — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачки тонкими кружками, а лук — полукольцами. Переложите овощи в миску, сбрызните оливковым маслом, приправьте солью и чёрным перцем по вкусу, тщательно перемешайте. Разогрейте гриль и выложите на него кабачки и лук. Готовьте овощи на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны, пока они не приобретут золотистую корочку. Переложите жареные кабачки и лук обратно в миску, добавьте немного оливкового масла, а также цедру и сок лимона. Посыпьте рубленой петрушкой и мятой, аккуратно перемешайте все ингредиенты. Подавайте салат из жареных на гриле кабачков, посыпав его стружкой пармезана.

Готовый салат из жареных на гриле кабачков с сыром и свежей зеленью готов к употреблению. Наслаждайтесь этим весенним овощным блюдом!