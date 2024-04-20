Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последствия отсутствия водителя в полисе ОСАГО: штрафы и ответственность
Мини-тренировки для тех, у кого мало времени
Стало известно, почему клубок ниток — плохая игрушка для кота
Эксперты объяснили, как СВО повлияла на туризм в Крыму
Три эффективных метода, чтобы раскрыть и усилить врожденную женственность
Принц Уильям появился на публике впервые за долгое время
Проблемы дорожного покрытия: как водителям реагировать на ямы и обломки асфальта
Вот советы, когда розы плохо перезимовали
"Пункт назначения" мог бы стать эпизодом сериала
Тунец с кабачками и спагетти: питательное и лёгкое блюдо для всей семьи

Тунец со спагетти и кабачками: вкусное и полезное блюдо для семейного ужина

1:24
Еда

Тунец со спагетти и кабачками — это лёгкое и сытное блюдо, которое прекрасно подходит для завтрака или ужина всей семьёй. Рецепт предложен KP.RU.

Тунец со спагетти и кабачками: вкусное и полезное блюдо для семейного ужина
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

— Филе тунца (0,5 кг),

— Кабачки (2 шт.),

— Спагетти (0,5 кг),

— Лимонный сок (10 мл),

— Сливочное масло (30 г),

— Оливковое масло (100 г),

— Петрушка (25 г),

— Соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление

  1. Начнём готовить блюдо. Мы нарежем кабачки на тонкие полоски и потушим их на сливочном масле вместе с лимонным соком на среднем огне в течение 2 минут. Добавим соль и перец по вкусу.
  2. Далее натрём филе тунца солью, перцем, нарезанной петрушкой и оливковым маслом.
  3. Обжарим тунца с двух сторон на разогретой сковороде в течение минуты так, чтобы внутри он остался немного сырым.
  4. Затем нарежем филе на кубики.
  5. Отварим спагетти в подсоленной воде в течение 8 минут, затем откинем на дуршлаг и промоем водой.
  6. Разложим на тарелки спагетти и сверху выложим обжаренный тунец и кабачки.

Тунец со спагетти и кабачками готов к подаче. Приятного аппетита!

БЫСТРЫЙ УЖИН ЗА 15 МИНУТ!⌚ Паста с кабачками и тунцом!//Pasta with zucchini and tuna
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Три эффективных метода, чтобы раскрыть и усилить врожденную женственность
Принц Уильям появился на публике впервые за долгое время
Проблемы дорожного покрытия: как водителям реагировать на ямы и обломки асфальта
Вот советы, когда розы плохо перезимовали
"Пункт назначения" мог бы стать эпизодом сериала
Страховка от проигрыша в лотерею: специфика
Тунец со спагетти и кабачками: вкусное и полезное блюдо для семейного ужина
Сергей Жуков признался, что его пугают собственные взрослые дети
Врач Плещева: редиску нельзя есть людям с гастритом и болезнями ЖКТ
Итальянские ученые обнаружили на Марсе сеть соленых озер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников