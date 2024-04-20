Тунец с кабачками и спагетти: питательное и лёгкое блюдо для всей семьи
Тунец со спагетти и кабачками: вкусное и полезное блюдо для семейного ужина
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Тунец со спагетти и кабачками — это лёгкое и сытное блюдо, которое прекрасно подходит для завтрака или ужина всей семьёй. Рецепт предложен KP.RU.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
— Филе тунца (0,5 кг),
— Кабачки (2 шт.),
— Спагетти (0,5 кг),
— Лимонный сок (10 мл),
— Сливочное масло (30 г),
— Оливковое масло (100 г),
— Петрушка (25 г),
— Соль и чёрный перец по вкусу.
Приготовление
- Начнём готовить блюдо. Мы нарежем кабачки на тонкие полоски и потушим их на сливочном масле вместе с лимонным соком на среднем огне в течение 2 минут. Добавим соль и перец по вкусу.
- Далее натрём филе тунца солью, перцем, нарезанной петрушкой и оливковым маслом.
- Обжарим тунца с двух сторон на разогретой сковороде в течение минуты так, чтобы внутри он остался немного сырым.
- Затем нарежем филе на кубики.
- Отварим спагетти в подсоленной воде в течение 8 минут, затем откинем на дуршлаг и промоем водой.
- Разложим на тарелки спагетти и сверху выложим обжаренный тунец и кабачки.
Тунец со спагетти и кабачками готов к подаче. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру