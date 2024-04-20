Тунец с кабачками и спагетти: питательное и лёгкое блюдо для всей семьи

Тунец со спагетти и кабачками: вкусное и полезное блюдо для семейного ужина

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Тунец со спагетти и кабачками — это лёгкое и сытное блюдо, которое прекрасно подходит для завтрака или ужина всей семьёй. Рецепт предложен KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

— Филе тунца (0,5 кг),

— Кабачки (2 шт.),

— Спагетти (0,5 кг),

— Лимонный сок (10 мл),

— Сливочное масло (30 г),

— Оливковое масло (100 г),

— Петрушка (25 г),

— Соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Начнём готовить блюдо. Мы нарежем кабачки на тонкие полоски и потушим их на сливочном масле вместе с лимонным соком на среднем огне в течение 2 минут. Добавим соль и перец по вкусу. Далее натрём филе тунца солью, перцем, нарезанной петрушкой и оливковым маслом. Обжарим тунца с двух сторон на разогретой сковороде в течение минуты так, чтобы внутри он остался немного сырым. Затем нарежем филе на кубики. Отварим спагетти в подсоленной воде в течение 8 минут, затем откинем на дуршлаг и промоем водой. Разложим на тарелки спагетти и сверху выложим обжаренный тунец и кабачки.

Тунец со спагетти и кабачками готов к подаче. Приятного аппетита!