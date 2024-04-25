Тёплый салат из зелени одуванчиков с луком и оливковым маслом, украшенный тёртым пармезаном: летний рецепт

Готовим тёплый салат из зелени одуванчиков

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить этот необычный салат из зелени одуванчиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для салатов зелень нарезают и варят в подсоленной воде около 15-20 минут, затем сливают воду и смешивают с заправкой.

Ингредиенты

1 чайная ложка соли

Полкило зелени одуванчика

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка сливочного масла

1/2 луковицы, тонко нарезанной

1/4 чайной ложки хлопьев красного перца

2 зубчика чеснока, измельчённых

Соль и молотый чёрный перец по вкусу

1 столовая ложка тёртого сыра пармезан (по желанию)

Приготовление

Растворите 1 чайную ложку соли в большой миске с холодной водой, добавьте зелень одуванчика и дайте настояться 10 минут. Осушите. Доведите до кипения воду в кастрюле, посолите, добавьте зелень и варите 3–4 минуты. Слейте воду и промойте зелень холодной водой. Нагрейте оливковое и сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и хлопья красного перца, поджарьте около 5 минут. Добавьте чеснок. Увеличьте огонь до среднего и добавьте зелень одуванчика. Продолжайте готовить 3–4 минуты. Посолите и поперчите. Посыпьте блюдо сыром пармезан и подавайте.