Тёплый салат из зелени одуванчиков с луком и оливковым маслом, украшенный тёртым пармезаном: летний рецепт

Попробуйте приготовить этот необычный салат из зелени одуванчиков.
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для салатов зелень нарезают и варят в подсоленной воде около 15-20 минут, затем сливают воду и смешивают с заправкой.
Ингредиенты
1 чайная ложка соли
Полкило зелени одуванчика
2 столовые ложки оливкового масла
1 столовая ложка сливочного масла
1/2 луковицы, тонко нарезанной
1/4 чайной ложки хлопьев красного перца
2 зубчика чеснока, измельчённых
Соль и молотый чёрный перец по вкусу
1 столовая ложка тёртого сыра пармезан (по желанию)
Приготовление
Растворите 1 чайную ложку соли в большой миске с холодной водой, добавьте зелень одуванчика и дайте настояться 10 минут. Осушите.
Доведите до кипения воду в кастрюле, посолите, добавьте зелень и варите 3–4 минуты. Слейте воду и промойте зелень холодной водой.
Нагрейте оливковое и сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и хлопья красного перца, поджарьте около 5 минут. Добавьте чеснок. Увеличьте огонь до среднего и добавьте зелень одуванчика. Продолжайте готовить 3–4 минуты. Посолите и поперчите. Посыпьте блюдо сыром пармезан и подавайте.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Салат из одуванчика. Очень полезный и даже вкусный