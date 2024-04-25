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Не все знают этот оригинальный рецепт: аппетитная цветная капуста с курицей и ананасовой сальсой

Боул с цветной капустой, курицей и ананасовой сальсой: рецепт

2:29
Еда

Попробуйте этот рецепт полезного боула буррито с цветной капустой. Это блюдо низкокалорийное, богато белком и не содержит глютена.

Боул с цветной капустой, курицей и ананасовой сальсой: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Ravi CSL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

Для цветной капусты

  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • Измельчённая цветная капуста
  • 1 чайная ложка порошка чили
  • Соль по вкусу

Для курицы

  • 2 чашки сальсы
  • Полкило куриных грудок без кожи и костей
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • Соль и порошок чили

Крем из кинзы и лайма

  • 1/3 стакана кокосовых сливок
  • 1/3 стакана листьев кинзы
  • Сок половины лайма
  • Соль и перец по вкусу

Для начинки

  • 1 чашка свежего ананаса, мелко нарезанного кубиками
  • 1 стакан горошка
  • 1/4 стакана красного болгарского перца, очищенного и нарезанного кубиками
  • Тёртая морковь
  • 1/2 авокадо, нарезанного ломтиками
  • 1/2 перца халапеньо, очищенного от семян
  • 1/2 красного болгарского перца, тонко нарезанного
  • 1/2 жёлтого болгарского перца, тонко нарезанного
  • 1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма
  • 1 чайная ложка мёда
  • Соль и перец по вкусу
  • Листья кинзы для украшения
  • Дроблёный кешью для украшения

Приготовление

  1. Добавьте две чайные ложки оливкового масла в большую сковороду с антипригарным покрытием и поставьте на средний огонь. Приправьте курицу солью и порошком чили, затем обжарьте на сковороде. Вылейте сальсу в сковороду и убавьте огонь, затем накройте сковороду крышкой. Готовьте около 25 минут. Нарежьте курицу и отложите в сторону.
  2. Добавьте две чайные ложки масла в кастрюлю среднего размера и поставьте на средний огонь, затем добавьте нарезанную цветную капусту. Перемешайте, приправьте порошком чили и солью по вкусу. Тушите 5-7 минут.
  3. Для приготовления крема измельчите кокосовые сливки с кинзой, лаймом, солью и перцем с помощью блендера.
  4. Для приготовления сальсы смешайте халапеньо, ананас, красный болгарский перец, мёд, сок лайма, соль и перец.
  5. Сложите в боул цветную капусту, тёртую курицу, ананасовую сальсу, авокадо, морковь, болгарский перец, кинзу, кешью и немного крема из лайма и кинзы.
Цветная капуста, как приготовить, чтобы было вкусно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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