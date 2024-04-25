Не все знают этот оригинальный рецепт: аппетитная цветная капуста с курицей и ананасовой сальсой

1/4 стакана красного болгарского перца, очищенного и нарезанного кубиками
Тёртая морковь
1/2 авокадо, нарезанного ломтиками
1/2 перца халапеньо, очищенного от семян
1/2 красного болгарского перца, тонко нарезанного
1/2 жёлтого болгарского перца, тонко нарезанного
1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма
1 чайная ложка мёда
Соль и перец по вкусу
Листья кинзы для украшения
Дроблёный кешью для украшения
Приготовление
Добавьте две чайные ложки оливкового масла в большую сковороду с антипригарным покрытием и поставьте на средний огонь. Приправьте курицу солью и порошком чили, затем обжарьте на сковороде. Вылейте сальсу в сковороду и убавьте огонь, затем накройте сковороду крышкой. Готовьте около 25 минут. Нарежьте курицу и отложите в сторону.
Добавьте две чайные ложки масла в кастрюлю среднего размера и поставьте на средний огонь, затем добавьте нарезанную цветную капусту. Перемешайте, приправьте порошком чили и солью по вкусу. Тушите 5-7 минут.
Для приготовления крема измельчите кокосовые сливки с кинзой, лаймом, солью и перцем с помощью блендера.
Для приготовления сальсы смешайте халапеньо, ананас, красный болгарский перец, мёд, сок лайма, соль и перец.
Сложите в боул цветную капусту, тёртую курицу, ананасовую сальсу, авокадо, морковь, болгарский перец, кинзу, кешью и немного крема из лайма и кинзы.
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Цветная капуста, как приготовить, чтобы было вкусно!