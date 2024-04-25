Не все знают этот оригинальный рецепт: аппетитная цветная капуста с курицей и ананасовой сальсой

Боул с цветной капустой, курицей и ананасовой сальсой: рецепт

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот рецепт полезного боула буррито с цветной капустой. Это блюдо низкокалорийное, богато белком и не содержит глютена.

Фото: commons.wikimedia.org by Ravi CSL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

Для цветной капусты

2 чайные ложки оливкового масла

Измельчённая цветная капуста

1 чайная ложка порошка чили

Соль по вкусу

Для курицы

2 чашки сальсы

Полкило куриных грудок без кожи и костей

2 чайные ложки оливкового масла

Соль и порошок чили

Крем из кинзы и лайма

1/3 стакана кокосовых сливок

1/3 стакана листьев кинзы

Сок половины лайма

Соль и перец по вкусу

Для начинки

1 чашка свежего ананаса, мелко нарезанного кубиками

1 стакан горошка

1/4 стакана красного болгарского перца, очищенного и нарезанного кубиками

Тёртая морковь

1/2 авокадо, нарезанного ломтиками

1/2 перца халапеньо, очищенного от семян

1/2 красного болгарского перца, тонко нарезанного

1/2 жёлтого болгарского перца, тонко нарезанного

1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма

1 чайная ложка мёда

Соль и перец по вкусу

Листья кинзы для украшения

Дроблёный кешью для украшения

Приготовление

Добавьте две чайные ложки оливкового масла в большую сковороду с антипригарным покрытием и поставьте на средний огонь. Приправьте курицу солью и порошком чили, затем обжарьте на сковороде. Вылейте сальсу в сковороду и убавьте огонь, затем накройте сковороду крышкой. Готовьте около 25 минут. Нарежьте курицу и отложите в сторону. Добавьте две чайные ложки масла в кастрюлю среднего размера и поставьте на средний огонь, затем добавьте нарезанную цветную капусту. Перемешайте, приправьте порошком чили и солью по вкусу. Тушите 5-7 минут. Для приготовления крема измельчите кокосовые сливки с кинзой, лаймом, солью и перцем с помощью блендера. Для приготовления сальсы смешайте халапеньо, ананас, красный болгарский перец, мёд, сок лайма, соль и перец. Сложите в боул цветную капусту, тёртую курицу, ананасовую сальсу, авокадо, морковь, болгарский перец, кинзу, кешью и немного крема из лайма и кинзы.