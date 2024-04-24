Веганские шоколадные батончики из цветной капусты без глютена: вкусный и полезный десерт
Как приготовить шоколадные батончики из цветной капусты
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Веганские безглютеновые шоколадные батончики из цветной капусты — наслаждайтесь этим полезным десертом.
Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 400 г соцветий цветной капусты
- 100 г молотых грецких орехов
- 70 г гречневой муки
- 50 г кокосового сахара
- 30 г какао-порошка
- 2 столовые ложки кокосового масла
- 1 столовая ложка молотого льняного семени
- 1 чайная ложка корицы
- Щепотка морской соли
- 50 г тёмного шоколада
- Сырые какао-бобы (по желанию)
Приготовление
- Отварите или приготовьте на пару цветную капусту, перемешайте до получения однородной массы. Добавьте кокосовое масло.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите квадратную форму для выпечки пергаментом.
- Взбейте в большой миске молотые грецкие орехи, гречневую муку, какао-порошок, кокосовый сахар, корицу, льняное семя и морскую соль. Добавьте сухие ингредиенты к цветной капусте, затем перемешайте.
- Выложите смесь в форму. Запекайте около 30 минут. Дайте блюду полностью остыть, прежде чем разрезать на 16 батончиков.
- Растопите шоколад, полейте им остывшие батончики. Посыпьте тёртыми какао-бобами.
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