Веганские шоколадные батончики из цветной капусты без глютена: вкусный и полезный десерт

Как приготовить шоколадные батончики из цветной капусты

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Веганские безглютеновые шоколадные батончики из цветной капусты — наслаждайтесь этим полезным десертом.

Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

400 г соцветий цветной капусты

100 г молотых грецких орехов

70 г гречневой муки

50 г кокосового сахара

30 г какао-порошка

2 столовые ложки кокосового масла

1 столовая ложка молотого льняного семени

1 чайная ложка корицы

Щепотка морской соли

50 г тёмного шоколада

Сырые какао-бобы (по желанию)

Приготовление

Отварите или приготовьте на пару цветную капусту, перемешайте до получения однородной массы. Добавьте кокосовое масло. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите квадратную форму для выпечки пергаментом. Взбейте в большой миске молотые грецкие орехи, гречневую муку, какао-порошок, кокосовый сахар, корицу, льняное семя и морскую соль. Добавьте сухие ингредиенты к цветной капусте, затем перемешайте. Выложите смесь в форму. Запекайте около 30 минут. Дайте блюду полностью остыть, прежде чем разрезать на 16 батончиков. Растопите шоколад, полейте им остывшие батончики. Посыпьте тёртыми какао-бобами.