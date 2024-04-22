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Оладьи из капусты: быстрый овощной завтрак или ужин для тех, кто следит за фигурой

Капустные оладьи: быстрый и лёгкий ужин, в котором совсем мало калорий

1:36
Еда

Капустные оладьи — это простое и нежное блюдо, которое можно приготовить из обычных продуктов, которые всегда есть под рукой. Этот вариант отлично подходит для тех, кто стремится снизить калорийность потребляемой пищи, так как такие овощные оладьи содержат минимум калорий.

Капустные оладьи: быстрый и лёгкий ужин, в котором совсем мало калорий
Фото: flickr.com by ketou-daisuki is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления капустных оладий по рецепту KP.RU нам потребуется:

  • 100 г белокочанной капусты,
  • 1 яйцо,
  • 20 г муки,
  • 30-50 г растительного масла,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Сначала мы трём капусту на крупной тёрке или мелко нарезаем.
  2. Затем помещаем капусту в кипящую воду и варим ее около 2-3 минут, чтобы она стала немного мягче. После этого отцеживаем капусту на дуршлаге, чтобы удалить лишнюю влагу.
  3. В миске взбиваем яйцо с солью. Добавляем взбитое яйцо в нашу отцеженную капусту вместе с мукой, тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная масса.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  5. Накладываем на нагретую сковороду ложкой тесто, разравниваем и обжариваем оладьи с обеих сторон около 1,5 минуты, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

Готовые капустные оладьи можно подавать со сметаной, томатным соусом или любым другим соусом на ваш вкус. Это прекрасное блюдо, которое можно насладиться на завтрак, обед или ужин. Приятного аппетита!

Оладьи из Капусты, Идеальные Нежные Капустные Оладьи
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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