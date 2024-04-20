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Эндокринолог развеяла миф о вреде глутамата натрия: эта добавка может повысить качество диеты

Диетолог Чухачева считает, что глутамат натрия не только не вреден, но даже полезен

1:59
Еда

Мнения о вреде глутамата натрия разделяются, однако эксперты утверждают, что при правильном применении этот продукт не наносит вреда здоровью и может принести определенную пользу. Такой точки зрения придерживается врач-эндокринолог и диетолог Ольга Чухачева.

Диетолог Чухачева считает, что глутамат натрия не только не вреден, но даже полезен
Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист отметила, что нет убедительных научных доказательств отрицательного влияния глутамата натрия на организм человека.

Глутамат натрия — это пищевая добавка, которая используется для придания мясного вкуса продуктам. Он содержится во многих готовых продуктах, чипсах, колбасах, а также широко используется в азиатской кухне и при приготовлении соусов и приправ.

Существует мнение, что глутамат натрия может вызывать мигрени, астму, набор веса, диабет и рак. Однако эти убеждения основаны на экспериментах на животных, где использовались дозы глутамата натрия, в 20 раз превышающие уровни, которые человек может получить с пищей, отметила эндокринолог.

Эксперт указала на отсутствие убедительных научных данных, подтверждающих вредность глутамата натрия при реальных дозах, потребляемых в пищу. Некоторые исследования также показывают, что глутамат натрия может повысить качество диеты, пишет Газета.Ru.

"Кроме того, глутамат натрия может повысить качество диеты. Например, глутамат можно добавить в заправку к овощному блюду для улучшения вкуса, что будет способствовать увеличению количества клетчатки в рационе", — рассказала Чухачева.

В целом, глутамат натрия считается безопасным продуктом в рамках рекомендуемого потребления. Однако следует помнить о мере и разумном использовании пищевых добавок, в том числе глутамата натрия, и выбирать качественные продукты для обеспечения правильного и сбалансированного питания.

Глутамат натрия Е621. Польза или ВРЕД?! | Взгляд пищевика
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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