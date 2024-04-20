Эндокринолог развеяла миф о вреде глутамата натрия: эта добавка может повысить качество диеты

Диетолог Чухачева считает, что глутамат натрия не только не вреден, но даже полезен

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Мнения о вреде глутамата натрия разделяются, однако эксперты утверждают, что при правильном применении этот продукт не наносит вреда здоровью и может принести определенную пользу. Такой точки зрения придерживается врач-эндокринолог и диетолог Ольга Чухачева.

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Специалист отметила, что нет убедительных научных доказательств отрицательного влияния глутамата натрия на организм человека.

Глутамат натрия — это пищевая добавка, которая используется для придания мясного вкуса продуктам. Он содержится во многих готовых продуктах, чипсах, колбасах, а также широко используется в азиатской кухне и при приготовлении соусов и приправ.

Существует мнение, что глутамат натрия может вызывать мигрени, астму, набор веса, диабет и рак. Однако эти убеждения основаны на экспериментах на животных, где использовались дозы глутамата натрия, в 20 раз превышающие уровни, которые человек может получить с пищей, отметила эндокринолог.

Эксперт указала на отсутствие убедительных научных данных, подтверждающих вредность глутамата натрия при реальных дозах, потребляемых в пищу. Некоторые исследования также показывают, что глутамат натрия может повысить качество диеты, пишет Газета.Ru.

"Кроме того, глутамат натрия может повысить качество диеты. Например, глутамат можно добавить в заправку к овощному блюду для улучшения вкуса, что будет способствовать увеличению количества клетчатки в рационе", — рассказала Чухачева.

В целом, глутамат натрия считается безопасным продуктом в рамках рекомендуемого потребления. Однако следует помнить о мере и разумном использовании пищевых добавок, в том числе глутамата натрия, и выбирать качественные продукты для обеспечения правильного и сбалансированного питания.