Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы для пышного цветения гладиолусов
Милош Бикович показал фото с новорождённым сыном
Подмосковье стало лидером в туристическом рейтинге российских регионов в феврале
Как ухаживать за арбузами в теплице
От кошачьей привычки до эгоизма: ученые раскрывают тайны кошачьего мира
Турция принимает меры против ханутчулука — мошенничества в туристической индустрии
В Авдеевке российская армия перерезала "дорогу жизни" ВСУ
Банки в России стали чаще отказывать в выдаче потребительских кредитов
Эксперты назвали пять самых быстро ржавеющих авто
Ученые создают секретную технологию для улучшения вкуса еды. Что стоит за этим открытием?

Российские ученые разрабатывают технологию производства глутамата натрия, ключевой добавки в пищевой промышленности

0:53
Наука

Ученые Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева работают над разработкой технологии производства глутамата натрия (E621), популярной пищевой добавки.

Российские ученые разрабатывают технологию производства глутамата натрия, ключевой добавки в пищевой промышленности
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот компонент придает продуктам особый вкус и широко используется в пищевой промышленности. Ученые определили вид бактерий, наилучшим образом подходящих для производства глутаминовой кислоты. Об этом сообщает Известия.

Они будут работать с микроорганизмами группы Corynebacterium, отбирая лучший вид после экспериментов. Потребление глутамата натрия в России составляет около 10 тыс. тонн в год, но большую его часть приходится на импорт из Китая.

За последние несколько лет стоимость импорта удвоилась, поэтому создание собственного производства глутамата натрия в России может быть экономически оправданным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву Дмитрий Плотников
Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания
Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания
Последние материалы
Банки в России стали чаще отказывать в выдаче потребительских кредитов
Эксперты назвали пять самых быстро ржавеющих авто
Экс-президент "Локомотива" Смородская призналась, что хранит сбережения в долларах
Рецепт нежного паштета из куриной печени: всего 7 ингредиентов
Учёные в ходе эксперимента замедлили свет в 10 000 раз
Эксперт в ЖКХ научил отличать специалистов по поверке счётчиков от мошенников
Названы черты внешности, выдающие умного человека
Иностранные туристы в России: как решить проблему с банковскими картами
Какая температура является критически низкой для автомобиля в зимний период
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников