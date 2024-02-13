Ученые создают секретную технологию для улучшения вкуса еды. Что стоит за этим открытием?

Ученые Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева работают над разработкой технологии производства глутамата натрия (E621), популярной пищевой добавки.
Этот компонент придает продуктам особый вкус и широко используется в пищевой промышленности. Ученые определили вид бактерий, наилучшим образом подходящих для производства глутаминовой кислоты. Об этом сообщает Известия.
Они будут работать с микроорганизмами группы Corynebacterium, отбирая лучший вид после экспериментов. Потребление глутамата натрия в России составляет около 10 тыс. тонн в год, но большую его часть приходится на импорт из Китая.
За последние несколько лет стоимость импорта удвоилась, поэтому создание собственного производства глутамата натрия в России может быть экономически оправданным.
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