Ученые создают секретную технологию для улучшения вкуса еды. Что стоит за этим открытием?

Российские ученые разрабатывают технологию производства глутамата натрия, ключевой добавки в пищевой промышленности

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева работают над разработкой технологии производства глутамата натрия (E621), популярной пищевой добавки.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот компонент придает продуктам особый вкус и широко используется в пищевой промышленности. Ученые определили вид бактерий, наилучшим образом подходящих для производства глутаминовой кислоты. Об этом сообщает Известия.

Они будут работать с микроорганизмами группы Corynebacterium, отбирая лучший вид после экспериментов. Потребление глутамата натрия в России составляет около 10 тыс. тонн в год, но большую его часть приходится на импорт из Китая.

За последние несколько лет стоимость импорта удвоилась, поэтому создание собственного производства глутамата натрия в России может быть экономически оправданным.