Паштет из красной фасоли: очень похож на традиционный мясной паштет

Попробуйте приготовить дома паштет из фасоли по рецепту "БелНовости", и мы вас уверяем — ваши домашние и друзья будут уверены, что он приготовлен из мяса!
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Чтобы приготовить вкусный паштет из фасоли, вам понадобится следующие ингредиенты:
— 200 грамм фасоли (красной или белой),
— 1 нарезанный плавленый сыр,
— 1 измельчённое варёное яйцо,
— 2 зубчика чеснока (по вкусу),
— любимые специи — (в качестве альтернативы: греческий орех и жареный лук).
Инструкции по приготовлению:
В глубокую емкость выложите 200 граммов фасоли — сваренной заранее или просто консервированной. Используйте бобовые красного цвета для более аппетитного внешнего вида. Если используете белую фасоль, она тоже будет вкусна, но у готового паштета будет немного иной внешний вид.
Добавьте один нарезанный плавленый сыр и одно измельченное варёное яйцо в ёмкость с фасолью.
Положите туда же несколько зубчиков чеснока и любимые специи (например, перец, кориандр, паприка и т. д.).
Обработайте содержимое емкости погружным блендером до получения однородной массы.
Когда масса охладится, вы можете её использовать как намазку для бутербродов, или даже сформировать в форму, чтобы получить желе в виде паштета.
Этот намазка сочетает в себе очень вкусные, полезные и питательные ингредиенты, что делает её отличным вариантом для здорового питания.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Беру банку фасоли и готовлю из нее нежный паштет за 1 минуту! И без мяса бывает вкусно и сытно !