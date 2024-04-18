Паштет из красной фасоли: очень похож на традиционный мясной паштет

Вкуснейший паштет из фасоли: по вкусу он очень похож на мясной

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить дома паштет из фасоли по рецепту "БелНовости", и мы вас уверяем — ваши домашние и друзья будут уверены, что он приготовлен из мяса!

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы приготовить вкусный паштет из фасоли, вам понадобится следующие ингредиенты:

— 200 грамм фасоли (красной или белой),

— 1 нарезанный плавленый сыр,

— 1 измельчённое варёное яйцо,

— 2 зубчика чеснока (по вкусу),

— любимые специи — (в качестве альтернативы: греческий орех и жареный лук).

Инструкции по приготовлению:

В глубокую емкость выложите 200 граммов фасоли — сваренной заранее или просто консервированной. Используйте бобовые красного цвета для более аппетитного внешнего вида. Если используете белую фасоль, она тоже будет вкусна, но у готового паштета будет немного иной внешний вид. Добавьте один нарезанный плавленый сыр и одно измельченное варёное яйцо в ёмкость с фасолью. Положите туда же несколько зубчиков чеснока и любимые специи (например, перец, кориандр, паприка и т. д.). Обработайте содержимое емкости погружным блендером до получения однородной массы. Когда масса охладится, вы можете её использовать как намазку для бутербродов, или даже сформировать в форму, чтобы получить желе в виде паштета.

Этот намазка сочетает в себе очень вкусные, полезные и питательные ингредиенты, что делает её отличным вариантом для здорового питания.