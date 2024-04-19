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Лекарство от смертельных болезней: грибы рейши могут укрепить иммунитет и справиться с раком — узнайте как

Гриб рейши: лечебные свойства

1:34
Еда

Грибы рейши, растущие в странах Азии у подножия лиственных деревьев, широко используются в традиционной медицине для лечения различных заболеваний. Согласно многочисленным исследованиям, грибы рейши также могут укреплять иммунную систему благодаря своим противовирусным свойствам.

Гриб рейши: лечебные свойства
Фото: commons.wikimedia.org by frankenstoen from Portland, Oregon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Наша иммунная система в течение всей жизни активно сражается с бактериями, уничтожает возникающие раковые клетки, но с возрастом наш иммунитет ослабевает. Иммуностарение может увеличить риск развития заболеваний, вызванных воспалением и инфекцией, которые впоследствии могут привести к появлению рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно ряду исследований, некоторые соединения в грибах рейши помогают укреплять иммунитет и уменьшают воспаления. Одно из этих соединений, ганодеровая кислота А, даже останавливает рост и распространение клеток рака молочной железы.

Ганодеровая кислота А и другие мощные соединения в грибах рейши также поддерживают оптимальное функционирование В- и Т-клеток. В-клетки производят антитела для борьбы с бактериями и вирусами. Т-хелперы стимулируют В-клетки вырабатывать антитела, тогда как Т-киллеры непосредственно убивают клетки, которые уже были инфицированы.

Кроме того, экстракт гриба рейши нейтрализует вещества, вызывающие рак, и останавливает распространение раковых клеток.

Гриб РЕЙШИ (Линчжи): от каких болезней помогает?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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