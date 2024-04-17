Готовим вкусную веганскую версию знаменитого итальянского салата "Антипасто": идеальный гарнир к мясу

Веганская версия итальянского салата "Антипасто"

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — вкусная веганская версия знаменитого итальянского салата "Антипасто". Приготовьте этот салат средиземноморской кухни, он может быть как самостоятельным блюдом, так и идеальным гарниром к мясу.

Фото: Own work by John Phelan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

225 г нарезанных помидоров,

1 банка нута, слить воду и промыть,

1 банка артишоков,

345 г нарезанного салата ромэн,

60 г нарезанных маслин или оливок,

225 г нарезанного кубиками сейтана.

Для заправки:

6 столовых ложек (90 мл) оливкового масла,

2 столовые ложки (30 мл) белого уксуса,

1 столовая ложка (15 мл) лимонного сока,

1 зубчик чеснока, измельчённый,

1/2 чайной ложки смеси итальянских трав,

1/2 чайной ложки соли,

1/8 чайной ложки кокосового сахара,

щепотка перца.

Приготовление

В небольшой миске взбейте оливковое масло, уксус, лимонный сок, чеснок, итальянские травы, соль, кокосовый сахар и перец, пока смесь не превратится в эмульсию. Разложите заправку по четырём банкам емкостью 700 мл, затем выложите в банки следующие ингредиенты для салата в указанном порядке: нут, помидоры, оливки, артишоки, сейтан и ромэн. Закройте каждую баночку крышкой. Осторожно встряхните банку, чтобы ингредиенты перемешались вместе с заправкой, затем вылейте салат в миску.