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Готовим вкусную веганскую версию знаменитого итальянского салата "Антипасто": идеальный гарнир к мясу

Веганская версия итальянского салата "Антипасто"

1:39
Еда

Этот рецепт — вкусная веганская версия знаменитого итальянского салата "Антипасто". Приготовьте этот салат средиземноморской кухни, он может быть как самостоятельным блюдом, так и идеальным гарниром к мясу.

Веганская версия итальянского салата "Антипасто"
Фото: Own work by John Phelan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 225 г нарезанных помидоров,
  • 1 банка нута, слить воду и промыть,
  • 1 банка артишоков,
  • 345 г нарезанного салата ромэн,
  • 60 г нарезанных маслин или оливок, 
  • 225 г нарезанного кубиками сейтана.

Для заправки:

  • 6 столовых ложек (90 мл) оливкового масла,
  • 2 столовые ложки (30 мл) белого уксуса,
  • 1 столовая ложка (15 мл) лимонного сока,
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый,
  • 1/2 чайной ложки смеси итальянских трав,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/8 чайной ложки кокосового сахара,
  • щепотка перца.

Приготовление

  1. В небольшой миске взбейте оливковое масло, уксус, лимонный сок, чеснок, итальянские травы, соль, кокосовый сахар и перец, пока смесь не превратится в эмульсию.
  2. Разложите заправку по четырём банкам емкостью 700 мл, затем выложите в банки следующие ингредиенты для салата в указанном порядке: нут, помидоры, оливки, артишоки, сейтан и ромэн.
  3. Закройте каждую баночку крышкой. Осторожно встряхните банку, чтобы ингредиенты перемешались вместе с заправкой, затем вылейте салат в миску.
Капре́зе (Caprese salad) - лёгкий салат с острова Капри
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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