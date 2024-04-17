Готовим вкусную веганскую версию знаменитого итальянского салата "Антипасто": идеальный гарнир к мясу

Этот рецепт — вкусная веганская версия знаменитого итальянского салата "Антипасто". Приготовьте этот салат средиземноморской кухни, он может быть как самостоятельным блюдом, так и идеальным гарниром к мясу.
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Ингредиенты
225 г нарезанных помидоров,
1 банка нута, слить воду и промыть,
1 банка артишоков,
345 г нарезанного салата ромэн,
60 г нарезанных маслин или оливок,
225 г нарезанного кубиками сейтана.
Для заправки:
6 столовых ложек (90 мл) оливкового масла,
2 столовые ложки (30 мл) белого уксуса,
1 столовая ложка (15 мл) лимонного сока,
1 зубчик чеснока, измельчённый,
1/2 чайной ложки смеси итальянских трав,
1/2 чайной ложки соли,
1/8 чайной ложки кокосового сахара,
щепотка перца.
Приготовление
В небольшой миске взбейте оливковое масло, уксус, лимонный сок, чеснок, итальянские травы, соль, кокосовый сахар и перец, пока смесь не превратится в эмульсию.
Разложите заправку по четырём банкам емкостью 700 мл, затем выложите в банки следующие ингредиенты для салата в указанном порядке: нут, помидоры, оливки, артишоки, сейтан и ромэн.
Закройте каждую баночку крышкой. Осторожно встряхните банку, чтобы ингредиенты перемешались вместе с заправкой, затем вылейте салат в миску.
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