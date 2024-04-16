Итальянский салат с сельдереем, артишоками, нутом и апельсинами: удовольствие для гурманов. Удивите гостей!
Итальянский салат с сельдереем и артишоками: изысканное блюдо
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В этом итальянском салате сельдерей сочетается с такими вкусными суперпродуктами, как артишоки, нут и апельсины.
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Ингредиенты
- 2 банки нута (слить воду, промыть и высушить),
- банка маринованных артишоков,
- 250 г сыра, нарезанного кусочками,
- 110 г мини-пепперони,
- 1 чашка чёрных маслин без косточек, тонко нарезанных,
- 1/4 стакана плюс 2 столовые ложки оливкового масла,
- 3 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока,
- 3 столовые ложки красного винного уксуса,
- 1 столовая ложка нарезанного орегано,
- 1 чайная ложка дижонской горчицы,
- 1,5 чайной ложки соли,
- 1/2 кочана салата айсберг, нарезанного кусочками,
- салат радиччо,
- 4 стебля сельдерея, тонко нарезанных,
- 2 апельсина, очищенные от кожуры и нарезанных кусочками,
- 1 большой зубчик чеснока, мелко натёртый.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 230 градусов.
- Взбейте в большой миске апельсиновый сок, уксус, чеснок, орегано, горчицу, масло и соль.
- Выложите артишоки, пепперони, нут на противень с бортиками, предварительно смазанный маслом, всё посолите. Запекайте примерно 20 минут.
- Положите в миску салат айсберг, радиччо, сельдерей, апельсины, сыр и оливки.
- Добавьте смесь из духовки, полейте маслом.
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Итальянский салат с сельдереем. Просто и вкусно
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру