Итальянский салат с сельдереем, артишоками, нутом и апельсинами: удовольствие для гурманов. Удивите гостей!

Итальянский салат с сельдереем и артишоками: изысканное блюдо

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом итальянском салате сельдерей сочетается с такими вкусными суперпродуктами, как артишоки, нут и апельсины.

Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Ингредиенты

2 банки нута (слить воду, промыть и высушить),

банка маринованных артишоков,

250 г сыра, нарезанного кусочками,

110 г мини-пепперони,

1 чашка чёрных маслин без косточек, тонко нарезанных,

1/4 стакана плюс 2 столовые ложки оливкового масла,

3 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока,

3 столовые ложки красного винного уксуса,

1 столовая ложка нарезанного орегано,

1 чайная ложка дижонской горчицы,

1,5 чайной ложки соли,

1/2 кочана салата айсберг, нарезанного кусочками,

салат радиччо,

4 стебля сельдерея, тонко нарезанных,

2 апельсина, очищенные от кожуры и нарезанных кусочками,

1 большой зубчик чеснока, мелко натёртый.

Приготовление

Разогрейте духовку до 230 градусов. Взбейте в большой миске апельсиновый сок, уксус, чеснок, орегано, горчицу, масло и соль. Выложите артишоки, пепперони, нут на противень с бортиками, предварительно смазанный маслом, всё посолите. Запекайте примерно 20 минут. Положите в миску салат айсберг, радиччо, сельдерей, апельсины, сыр и оливки. Добавьте смесь из духовки, полейте маслом.