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Итальянский салат с сельдереем, артишоками, нутом и апельсинами: удовольствие для гурманов. Удивите гостей!

Итальянский салат с сельдереем и артишоками: изысканное блюдо

1:35
Еда

В этом итальянском салате сельдерей сочетается с такими вкусными суперпродуктами, как артишоки, нут и апельсины.

Итальянский салат с сельдереем и артишоками: изысканное блюдо
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Ингредиенты

  • 2 банки нута (слить воду, промыть и высушить),
  • банка маринованных артишоков,
  • 250 г сыра, нарезанного кусочками,
  • 110 г мини-пепперони,
  • 1 чашка чёрных маслин без косточек, тонко нарезанных,
  • 1/4 стакана плюс 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 3 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока,
  • 3 столовые ложки красного винного уксуса,
  • 1 столовая ложка нарезанного орегано,
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы,
  • 1,5 чайной ложки соли,
  • 1/2 кочана салата айсберг, нарезанного кусочками,
  • салат радиччо,
  • 4 стебля сельдерея, тонко нарезанных,
  • 2 апельсина, очищенные от кожуры и нарезанных кусочками,
  • 1 большой зубчик чеснока, мелко натёртый.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 230 градусов.
  2. Взбейте в большой миске апельсиновый сок, уксус, чеснок, орегано, горчицу, масло и соль.
  3. Выложите артишоки, пепперони, нут на противень с бортиками, предварительно смазанный маслом, всё посолите. Запекайте примерно 20 минут.
  4. Положите в миску салат айсберг, радиччо, сельдерей, апельсины, сыр и оливки.
  5. Добавьте смесь из духовки, полейте маслом.
Итальянский салат с сельдереем. Просто и вкусно
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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