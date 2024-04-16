Никто не поверит: эти мягкие и нежные пирожные брауни сделаны из свёклы, миндаля и безглютеновой овсянки

Свекольный брауни: вкусный десерт для тех, кто соблюдает пост

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Никто не поверит, что эти мягкие и нежные пирожные брауни сделаны из свёклы и миндаля. Они ничуть не менее вкусные, чем традиционные брауни, зато не содержат глютен и подходят для тех, кто соблюдает пост.

Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1/2 стакана веганского мини-зефира,

1 чашка варёной красной свёклы, разрезанной на четвертинки (2 штуки),

1/2 стакана кленового сиропа,

1/2 стакана овсяного или соевого молока,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

1 чайная ложка яблочного уксуса,

2 стакана миндальной муки,

1/2 стакана безглютеновых овсяных хлопьев,

⅔ стакана какао-порошка,

1/4 стакана молотого льняного семени,

2 чайные ложки разрыхлителя,

1/2 чайной ложки соли,

1/2 чайной ложки корицы,

⅓ стакана измельчённых сырых грецких орехов,

1/2 стакана мини-чипсов из горького шоколада.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте маслом квадратную форму для выпечки. Разрежьте часть зефира пополам и отложите в сторону. В блендере измельчите свёклу, кленовый сироп, овсяное молоко, оливковое масло, ваниль и яблочный уксус. Добавьте миндальную муку, овсяные хлопья, какао-порошок, льняное семя, разрыхлитель, соль и корицу. Взбивайте до получения однородной массы без комочков. Добавьте грецкие орехи, оставшийся целый зефир и шоколадную стружку. Выложите тесто в форму для выпечки и разровняйте верх. Равномерно распределите по тесту разрезанный пополам зефир и оставшуюся столовую ложку шоколадной стружки. Выпекайте 45 минут.