Никто не поверит: эти мягкие и нежные пирожные брауни сделаны из свёклы, миндаля и безглютеновой овсянки

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Свекольный брауни: вкусный десерт для тех, кто соблюдает пост

1:51
Еда

Никто не поверит, что эти мягкие и нежные пирожные брауни сделаны из свёклы и миндаля. Они ничуть не менее вкусные, чем традиционные брауни, зато не содержат глютен и подходят для тех, кто соблюдает пост.

Свекольный брауни: вкусный десерт для тех, кто соблюдает пост
Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1/2 стакана веганского мини-зефира, 
  • 1 чашка варёной красной свёклы, разрезанной на четвертинки (2 штуки),
  • 1/2 стакана кленового сиропа,
  • 1/2 стакана овсяного или соевого молока,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 1 чайная ложка яблочного уксуса,
  • 2 стакана миндальной муки,
  • 1/2 стакана безглютеновых овсяных хлопьев,
  • ⅔ стакана какао-порошка,
  • 1/4 стакана молотого льняного семени,
  • 2 чайные ложки разрыхлителя,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/2 чайной ложки корицы,
  • ⅓ стакана измельчённых сырых грецких орехов,
  • 1/2 стакана мини-чипсов из горького шоколада.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте маслом квадратную форму для выпечки.
  2. Разрежьте часть зефира пополам и отложите в сторону.
  3. В блендере измельчите свёклу, кленовый сироп, овсяное молоко, оливковое масло, ваниль и яблочный уксус. Добавьте миндальную муку, овсяные хлопья, какао-порошок, льняное семя, разрыхлитель, соль и корицу. Взбивайте до получения однородной массы без комочков. Добавьте грецкие орехи, оставшийся целый зефир и шоколадную стружку.
  4. Выложите тесто в форму для выпечки и разровняйте верх. Равномерно распределите по тесту разрезанный пополам зефир и оставшуюся столовую ложку шоколадной стружки.
  5. Выпекайте 45 минут.
Шоколадный брауни из свеклы
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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