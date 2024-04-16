Никто не поверит: эти мягкие и нежные пирожные брауни сделаны из свёклы, миндаля и безглютеновой овсянки

Никто не поверит, что эти мягкие и нежные пирожные брауни сделаны из свёклы и миндаля. Они ничуть не менее вкусные, чем традиционные брауни, зато не содержат глютен и подходят для тех, кто соблюдает пост.
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Ингредиенты
1/2 стакана веганского мини-зефира,
1 чашка варёной красной свёклы, разрезанной на четвертинки (2 штуки),
1/2 стакана кленового сиропа,
1/2 стакана овсяного или соевого молока,
1 чайная ложка ванильного экстракта,
1 чайная ложка яблочного уксуса,
2 стакана миндальной муки,
1/2 стакана безглютеновых овсяных хлопьев,
⅔ стакана какао-порошка,
1/4 стакана молотого льняного семени,
2 чайные ложки разрыхлителя,
1/2 чайной ложки соли,
1/2 чайной ложки корицы,
⅓ стакана измельчённых сырых грецких орехов,
1/2 стакана мини-чипсов из горького шоколада.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте маслом квадратную форму для выпечки.
Разрежьте часть зефира пополам и отложите в сторону.
В блендере измельчите свёклу, кленовый сироп, овсяное молоко, оливковое масло, ваниль и яблочный уксус. Добавьте миндальную муку, овсяные хлопья, какао-порошок, льняное семя, разрыхлитель, соль и корицу. Взбивайте до получения однородной массы без комочков. Добавьте грецкие орехи, оставшийся целый зефир и шоколадную стружку.
Выложите тесто в форму для выпечки и разровняйте верх. Равномерно распределите по тесту разрезанный пополам зефир и оставшуюся столовую ложку шоколадной стружки.