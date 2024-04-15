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Секрет приготовления вкусного клубнично-имбирного варенья: нагрейте, охладите и наслаждайтесь вкусом

Клубничное варенье с имбирём: вкусно, просто и быстро

Еда

Нет ничего плохого в варенье, купленном в магазине, но это клубнично-имбирное варенье просто готовится, поэтому вы смело можете взять рецепт на заметку.

Клубничное варенье с имбирём: вкусно, просто и быстро
Фото: Own work by PatríciaR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Клубника придаёт джему фирменную фруктовую сладость и красивый рубиновый оттенок, а сок лайма и свежий имбирь придают немного остроты. А главное — без суетливых этапов консервирования. Просто нагрейте, охладите и ешьте.

Ингредиенты

  • 450 г свежей клубники, вымытой и разрезанной на четвертинки,
  • 1 стакан сахарного песка,
  • 1/4 стакана тонко нарезанного очищенного свежего имбиря,
  • 2 ст. л. свежевыжатого сока лайма.

Приготовление

  1. Добавьте клубнику, сахар и имбирь в кастрюлю среднего размера. Разомните смесь толкушкой для картофеля. Доведите смесь до кипения на среднем огне.
  2. Варите, часто помешивая, 10 минут. Добавьте сок лайма и варите, пока смесь не загустеет, около 10 минут.
  3. Снимите джем с огня и переложите в банку. Дайте остыть до комнатной температуры. Хранить в холодильнике до 10 дней.
Варенье из клубники за 10 минут!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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