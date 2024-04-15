Секрет приготовления вкусного клубнично-имбирного варенья: нагрейте, охладите и наслаждайтесь вкусом

Клубничное варенье с имбирём: вкусно, просто и быстро

Нет ничего плохого в варенье, купленном в магазине, но это клубнично-имбирное варенье просто готовится, поэтому вы смело можете взять рецепт на заметку.

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Клубника придаёт джему фирменную фруктовую сладость и красивый рубиновый оттенок, а сок лайма и свежий имбирь придают немного остроты. А главное — без суетливых этапов консервирования. Просто нагрейте, охладите и ешьте.

Ингредиенты

450 г свежей клубники, вымытой и разрезанной на четвертинки,

1 стакан сахарного песка,

1/4 стакана тонко нарезанного очищенного свежего имбиря,

2 ст. л. свежевыжатого сока лайма.

Приготовление

Добавьте клубнику, сахар и имбирь в кастрюлю среднего размера. Разомните смесь толкушкой для картофеля. Доведите смесь до кипения на среднем огне. Варите, часто помешивая, 10 минут. Добавьте сок лайма и варите, пока смесь не загустеет, около 10 минут. Снимите джем с огня и переложите в банку. Дайте остыть до комнатной температуры. Хранить в холодильнике до 10 дней.