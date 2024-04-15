Секрет приготовления вкусного клубнично-имбирного варенья: нагрейте, охладите и наслаждайтесь вкусом

Нет ничего плохого в варенье, купленном в магазине, но это клубнично-имбирное варенье просто готовится, поэтому вы смело можете взять рецепт на заметку.
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Клубника придаёт джему фирменную фруктовую сладость и красивый рубиновый оттенок, а сок лайма и свежий имбирь придают немного остроты. А главное — без суетливых этапов консервирования. Просто нагрейте, охладите и ешьте.
Ингредиенты
450 г свежей клубники, вымытой и разрезанной на четвертинки,