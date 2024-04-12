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Отёки, морщины, тусклая кожа: осторожно, самая вкусная ягода может спровоцировать раннее старение

Нутрициолог Сазонов рассказал, почему так опасны арбузы

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Еда

Традиционно считается, что фрукты и ягоды относятся к здоровому питанию, поскольку в них много антиоксидантов, борющихся со старением. Однако нутрициолог Денис Сазонов уверяет, что всё как раз наоборот. Многие из них, особенно арбузы, могут спровоцировать раннее старение.

Нутрициолог Сазонов рассказал, почему так опасны арбузы
Фото: pixnio.com by Пегги Греб is licensed under public domain

Арбузы очень водянистые, поэтому если съесть их много, то возможны сильнейшие отёки, предупреждает эксперт. Чтобы избежать таких проблем, стоит придерживаться нормы: это примерно три дольки арбуза в день.

"Стоит учесть, что в арбузах содержится много фруктозы, а значит, кроме отеков на следующее утро можно получить тусклую кожу", — отметил Сазонов в беседе с журналистом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Также важно правильно есть арбуз, например, вместе с ржаным хлебом, поскольку сложные углеводы приведут к насыщению, тогда удастся избежать переедания ягодой.

АРБУЗ: польза и вред для здоровья
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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