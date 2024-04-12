Отёки, морщины, тусклая кожа: осторожно, самая вкусная ягода может спровоцировать раннее старение

Нутрициолог Сазонов рассказал, почему так опасны арбузы

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционно считается, что фрукты и ягоды относятся к здоровому питанию, поскольку в них много антиоксидантов, борющихся со старением. Однако нутрициолог Денис Сазонов уверяет, что всё как раз наоборот. Многие из них, особенно арбузы, могут спровоцировать раннее старение.

Фото: pixnio.com by Пегги Греб is licensed under public domain

Арбузы очень водянистые, поэтому если съесть их много, то возможны сильнейшие отёки, предупреждает эксперт. Чтобы избежать таких проблем, стоит придерживаться нормы: это примерно три дольки арбуза в день.

"Стоит учесть, что в арбузах содержится много фруктозы, а значит, кроме отеков на следующее утро можно получить тусклую кожу", — отметил Сазонов в беседе с журналистом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Также важно правильно есть арбуз, например, вместе с ржаным хлебом, поскольку сложные углеводы приведут к насыщению, тогда удастся избежать переедания ягодой.