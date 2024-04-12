Молоко с куркумой — лучшее лекарство от бессонницы. Узнайте, как приготовить древний индийский напиток
Как приготовить золотое молоко
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Молоко с куркумой успокоит ваш разум и тело в конце долгого дня, а также поможет расслабиться и уснуть, считают адепты аюрведической медицины.
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Золотое молоко — древний индийский напиток. Попробуйте его приготовить, воспользовавшись этим рецептом.
Ингредиенты
- 1 стакан молока (коровье, козье, миндальное или кокосовое),
- 1/4 стакана воды,
- 1-2 чайные ложки топлёного кокосового или миндального масла,
- 1 чайная ложка мёда,
- 1/4 чайной ложки порошка куркумы,
- порошок кардамона или корицы (по желанию).
Приготовление
- Добавьте порошок куркумы в стакан воды, вылейте в кастрюлю. Нагрейте смесь, пока она не превратится в пасту. Время от времени помешивайте, чтобы порошок куркумы растворился.
- Добавьте молоко в пасту из куркумы.
- Добавьте в молочную смесь топлёное масло.
- Добавьте щепотку порошка кардамона или корицы.
- Как только молоко остынет, добавьте одну чайную ложку мёда.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру