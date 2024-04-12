Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вячеслав Копейкин из "Слова пацана" рассказал, что справился с затяжной депрессией
Байден и его отрыв от реальности: кто фактически руководит в США?
Экс-депутат Рады Килинкаров: мирные переговоры по Украине состоятся не раньше 2025 года
"АльфаСтрахование" заплатит пассажирам попавшего в ДТП автобуса в Красноярском крае
arXiv: обнаружен механизм обновления звезд за счёт поглощения своих собратьев
Не кладите в багажник эти вещи, иначе расход топлива будет серьезно увеличен: совет водителям
Посадите на участке этионему
В Москве взорвали автомобиль бывшего офицера СБУ, перешедшего на сторону России
Секреты макияжа для визуально стройного лица: техники коррекции и идеи
Молоко с куркумой — лучшее лекарство от бессонницы. Узнайте, как приготовить древний индийский напиток

Как приготовить золотое молоко

1:04
Еда

Молоко с куркумой успокоит ваш разум и тело в конце долгого дня, а также поможет расслабиться и уснуть, считают адепты аюрведической медицины.

Как приготовить золотое молоко
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Золотое молоко — древний индийский напиток. Попробуйте его приготовить, воспользовавшись этим рецептом.

Ингредиенты

  • 1 стакан молока (коровье, козье, миндальное или кокосовое),
  • 1/4 стакана воды,
  • 1-2 чайные ложки топлёного кокосового или миндального масла,
  • 1 чайная ложка мёда,
  • 1/4 чайной ложки порошка куркумы,
  • порошок кардамона или корицы (по желанию).

Приготовление

  1. Добавьте порошок куркумы в стакан воды, вылейте в кастрюлю. Нагрейте смесь, пока она не превратится в пасту. Время от времени помешивайте, чтобы порошок куркумы растворился.
  2. Добавьте молоко в пасту из куркумы.
  3. Добавьте в молочную смесь топлёное масло.
  4. Добавьте щепотку порошка кардамона или корицы.
  5. Как только молоко остынет, добавьте одну чайную ложку мёда.
При нагревании куркума становится еще полезнее
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Россия готовится принять капитуляцию Украины. Западу велено готовиться Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
arXiv: обнаружен механизм обновления звезд за счёт поглощения своих собратьев
Не кладите в багажник эти вещи, иначе расход топлива будет серьезно увеличен: совет водителям
Посадите на участке этионему
В Москве взорвали автомобиль бывшего офицера СБУ, перешедшего на сторону России
Секреты макияжа для визуально стройного лица: техники коррекции и идеи
Надежда Васильева выразила желание открыть музей-квартиру Алексея Балабанова
Сколько нужно бегать в день для похудения?
Три простых способа сохранить здоровье и продлить жизнь своей собаке
Адвокат Лерчек: "Шансов на сохранение семьи нет"
Военный эксперт Герасимов назвал "Клоп" идеальной машиной для городских спецопераций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников