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Кухонная крышка: просто о прозаичном

Как подобрать крышку для кухонной посуды

4:51
Еда

Казалось бы, что может быть прозаичнее такого элемента быта как крышка? Между тем, это один из главных элементов посуды, который влияет на качество пищи и здоровье людей не менее, чем такие предметы как тарелки, кастрюли, столовые приборы.

Как подобрать крышку для кухонной посуды
Фото: commons.wikimedia.org by rostov.leroymerlin.ru

Многие часто забывают накрыть пищу или напиток, находящиеся в некой ёмкости, крышкой, что негативно сказывается на качестве продукта, снижении его полезности. Элементарный пример– молоко, скисающее после 2–3 часов нахождения в сосуде без крышки при комнатной температуре. Сок портится, каша загустевает, хлеб черствеет, мясо может протухнуть– одним словом, продукт пропадает, будучи не накрыт крышкой, и рачительные домохозяйки всегда используют крышку для накрытия пищи.

Крышка использовалась в хозяйстве всегда: в качестве неё использовали листья растений, изготовленные пробки, позже появились деревянные, металлические, фарфоровые, пластиковые и другие крышки. Попробуем вкратце перечислить основные критерии, которым должна соответствовать крышка, приобретаемая для хозяйства.

Экологическое качество. В последнее время многие элементы посуды стали изготавливаться из сомнительных материалов. Допустим, вы желаете приобрести крышку– как правило, отдельные от посуды крышки бывают пластиковыми или металлическими, в любом случае, их размеры и материал изготовления должны соответствовать требованиям ГОСТ 18511-73, который определяет назначение, материал и размеры крышек. Однако зачастую материал изготовления является некачественным. Поэтому не следует использовать крышку из пластика, если она имеет резкий запах, невозможно разобрать буквы и цифры на ней, поставленные производителем, материал не однороден и отличается от стандартного пластика. Желательно не использовать цветные пластиковые крышки, поскольку они чаще всего подвергаются подделке. То же самое относится и к металлической крышке: если она имеет необычный цвет, запах, слишком легко или трудно гнётся, то это признаки того, что она контрафактная, а, значит, не соответствует экологическим стандартам.

Соответствие крышки продукту. Не всякий продукт можно накрывать одной и той же крышкой. Например, мясо не следует накрывать крышками из пластика, а металлическими крышками лучше не накрывать молочные и кисломолочные продукты.

Соответствие крышки размеру сосуда и эстетичность. Крышка– это не только прибор, это ещё и элемент декора, неслучайно в сервизах крышки изготавливаются столь ажурно и красочно.

Теперь подробнее обсудим материалы изготовления крышек. Крышки сейчас бывают металлическими, керамическими, стеклянными или комбинированными. Металлические крышки изготавливаются из нержавеющей стали и чугуна, Современные металлические крышки чаще всего делаются из нержавеющей стали, алюминиевые крышки выходят из употребления.

Сейчас наибольшее распространение получили крышки из жаропрочного (термостойкого) стекла. Их удобство заключается в том, что они позволяют контролировать процесс приготовления пищи более качественно: видно, когда закипает суп, как прожарилось мясо. Теперь вовсе не нужно постоянно рисковать обжечься, снимая крышку. При этом, пользуясь этой крышкой, не мойте её в холодной воде после процесса варки и не ставьте на огонь кастрюлю со стеклянной крышкой из холодильника: от перепада температур стекло может треснуть. Для удобства снятия крышки делаются отливы на основании, через которые выпускается пар через небольшое отверстие. Стоит обратить отдельное внимание на крепеж держателя к крышке. Недостатком стеклянных крышек может считаться наличие крепежа на поверхностях крышек.

Покупать крышки отдельно требуется обычно для сковород, банок и кувшинов. Для кастрюль крышки приобретаются в комплекте с ними. Размеры крышек подгоняются под размеры той или иной посуды. Стандартные диаметры крышек составляют 18–28 см.

В недавнее время получили распространение силиконовые крышки. Они не бьются и не царапаются, не портятся от резких перепадов температуры. Силиконовые крышки могут или натягиваться, или привинчиваться. Вместе с тем именно силиконовые крышки чаще всего изготавливаются из некачественных материалов, поэтому при выборе подобной крышки необходимо смотреть на маркировку и фиксировать отсутствие неприятного запаха.

Крышка для посуды– необходимый инвентарь кухонной утвари, и потому не стоит пренебрегать приобретением крышки в комплекте с посудой, а приобретая крышки отдельно, следует основательно и грамотно подходить к вопросу выбора требующейся модели.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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