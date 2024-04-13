Как приготовить пышный омлет без молока: раскрываем тонкости процесса

Пышный омлет на сковороде без молока: нужны только яйца и соль

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотим поделиться с вами рецептом пышного омлета, который можно приготовить на сковороде без использования молока. Этот рецепт от RussianFood.com подходит для тех, кто не употребляет молочные продукты или просто ищет разнообразие в приготовлении омлета.

Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Благодаря основному составному ингредиенту — яйцам, омлет получается лёгким, пышным и воздушным, с сохранением пузырьков воздуха внутри.

Ингредиенты (на 1 порцию):

— 2 яйца,

— соль по вкусу,

— масло для смазывания сковороды.

Приготовление:

Разделите белки и желтки. Взбейте белки в крепкую пену. К желткам добавьте соль и аккуратно перемешайте их. Постепенно добавьте взбитые белки к желткам и аккуратно перемешайте, двигаясь снизу вверх. Разогрейте сковороду и смажьте её маслом. Вылейте смесь на сковороду и готовьте омлет на среднем огне под закрытой крышкой около 10 минут. Убедитесь, что омлет снизу не подгорает, и при необходимости уменьшите огонь. Сложите омлет пополам и готовьте еще пару минут.

Подавайте пышный омлет на сковороде без молока самостоятельно или добавьте свои любимые ингредиенты для большей разнообразности вкуса. Насладитесь этим вкусным и простым блюдом!