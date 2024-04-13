Как приготовить пышный омлет без молока: раскрываем тонкости процесса

Хотим поделиться с вами рецептом пышного омлета, который можно приготовить на сковороде без использования молока. Этот рецепт от RussianFood.com подходит для тех, кто не употребляет молочные продукты или просто ищет разнообразие в приготовлении омлета.
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain
Благодаря основному составному ингредиенту — яйцам, омлет получается лёгким, пышным и воздушным, с сохранением пузырьков воздуха внутри.
Ингредиенты (на 1 порцию):
— 2 яйца,
— соль по вкусу,
— масло для смазывания сковороды.
Приготовление:
Разделите белки и желтки. Взбейте белки в крепкую пену.
К желткам добавьте соль и аккуратно перемешайте их.
Постепенно добавьте взбитые белки к желткам и аккуратно перемешайте, двигаясь снизу вверх.
Разогрейте сковороду и смажьте её маслом.
Вылейте смесь на сковороду и готовьте омлет на среднем огне под закрытой крышкой около 10 минут. Убедитесь, что омлет снизу не подгорает, и при необходимости уменьшите огонь.
Сложите омлет пополам и готовьте еще пару минут.
Подавайте пышный омлет на сковороде без молока самостоятельно или добавьте свои любимые ингредиенты для большей разнообразности вкуса. Насладитесь этим вкусным и простым блюдом!
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Супер пышный омлет на сковороде // Омлет без молока