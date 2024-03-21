Аппетитный омлет с брокколи и болгарским перцем, приправленный специями и травами: полезный завтрак для укрепления иммунитета

Омлет с брокколи и болгарским перцем: вкусный и полезный завтрак

Мечтаете о вкусном завтраке? Тогда попробуйте этот простой рецепт омлета с брокколи и болгарским перцем, приготовленного с овощами, специями и травами.

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Это блюдо богато аминокислотами, необходимыми питательными веществами и клетчаткой, оно не только вас насытит, но и повысит иммунитет и ускорит обмен веществ.

Ингредиенты

3 яйца

1/2 стакана фасоли

1 кусочек зелёного перца чили

Чёрный перец по желанию

Хлопья чили по желанию

Кориандр

1 красный сладкий перец

1/2 стакана брокколи

Соль по необходимости

1/2 чайной ложки красного перца чили

Орегано по желанию

Приготовление

Вымойте и нарежьте овощи желаемой формы. Взбейте 2-3 яйца с солью, перцем и щепоткой красного перца чили. Возьмите сковороду, добавьте кубики сливочного масла, добавьте овощи и перемешайте их. Вылейте яичную смесь и равномерно распределите. Уменьшите огонь и дайте омлету приготовиться, приправьте солью, перцем, орегано и хлопьями чили. Украсьте листьями кориандра!