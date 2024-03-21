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Аппетитный омлет с брокколи и болгарским перцем, приправленный специями и травами: полезный завтрак для укрепления иммунитета

Омлет с брокколи и болгарским перцем: вкусный и полезный завтрак

Еда

Мечтаете о вкусном завтраке? Тогда попробуйте этот простой рецепт омлета с брокколи и болгарским перцем, приготовленного с овощами, специями и травами.

Омлет с брокколи и болгарским перцем: вкусный и полезный завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это блюдо богато аминокислотами, необходимыми питательными веществами и клетчаткой, оно не только вас насытит, но и повысит иммунитет и ускорит обмен веществ.

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • 1/2 стакана фасоли
  • 1 кусочек зелёного перца чили
  • Чёрный перец по желанию
  • Хлопья чили по желанию
  • Кориандр
  • 1 красный сладкий перец
  • 1/2 стакана брокколи
  • Соль по необходимости
  • 1/2 чайной ложки красного перца чили
  • Орегано по желанию

Приготовление

  1. Вымойте и нарежьте овощи желаемой формы.
  2. Взбейте 2-3 яйца с солью, перцем и щепоткой красного перца чили.
  3. Возьмите сковороду, добавьте кубики сливочного масла, добавьте овощи и перемешайте их.
  4. Вылейте яичную смесь и равномерно распределите.
  5. Уменьшите огонь и дайте омлету приготовиться, приправьте солью, перцем, орегано и хлопьями чили. Украсьте листьями кориандра!
Омлет с брокколи | Легкий и полезный завтрак
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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