Салат из риса с цукини: используйте как самостоятельное блюдо или вкусный гарнир

Салат из риса с цукини — отличное блюдо, которое не только лёгкое, но и сытное. Для того чтобы салат получился максимально полезным, рекомендуется использовать смесь длиннозерного и дикого риса, а также добавить грецкие орехи, оливковое масло с пряностями и лимонный сок, а сверху посыпать блюдо тёртым пармезаном.
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Ингредиенты на салат с рисом и цукини от Gastronom.ru (на 2 порции):
— 80-100 г смеси длиннозерного и дикого риса,
— 2 шт цукини,
— 30 г пармезана,
— 40 г грецких орехов,
— 4 веточки петрушки,
— 2-3 столовые ложки оливкового масла,
— 0,5 шт лимона,
— соль, свежемолотый чёрный перец.
Приготовление:
Налейте 600 мл воды в кастрюлю, доведите до кипения. Добавьте смесь длиннозерного и дикого риса, а также щепотку соли. Варите до готовности, около 12 минут. Откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остудить.
Разогрейте духовку до 200 °С. Нарежьте цукини на пластинки толщиной примерно 1 см. Посолите, поперчите и покройте оливковым маслом. Выложите на противень и запекайте в духовке около 20 минут, пока они не остынут. Затем нарежьте на небольшие кусочки.
Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до появления аромата. Затем остудите и крупно порубите.
Мелко нарубите листья петрушки. В большую миску положите рис, цукини, грецкие орехи и петрушку. Добавьте оливковое масло (2-3 столовые ложки), натёртую цедру и сок половины лимона. Приправьте салат солью и свежемолотым чёрным перцем по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Посыпьте салат тертым пармезаном сверху и подавайте на стол.
Салат из риса с цукини можно приготовить не только с цукини, но и с поджаренными кабачками, вкусовая разница будет незначительной. Это вкусное и полезное блюдо можно подать как самостоятельное, так и как гарнир.
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