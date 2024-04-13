Салат из риса с цукини: используйте как самостоятельное блюдо или вкусный гарнир

Салат из риса с цукини: подайте его с пармезаном и обжаренными грецкими орехами

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из риса с цукини — отличное блюдо, которое не только лёгкое, но и сытное. Для того чтобы салат получился максимально полезным, рекомендуется использовать смесь длиннозерного и дикого риса, а также добавить грецкие орехи, оливковое масло с пряностями и лимонный сок, а сверху посыпать блюдо тёртым пармезаном.

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Ингредиенты на салат с рисом и цукини от Gastronom.ru (на 2 порции):

— 80-100 г смеси длиннозерного и дикого риса,

— 2 шт цукини,

— 30 г пармезана,

— 40 г грецких орехов,

— 4 веточки петрушки,

— 2-3 столовые ложки оливкового масла,

— 0,5 шт лимона,

— соль, свежемолотый чёрный перец.

Приготовление:

Налейте 600 мл воды в кастрюлю, доведите до кипения. Добавьте смесь длиннозерного и дикого риса, а также щепотку соли. Варите до готовности, около 12 минут. Откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остудить. Разогрейте духовку до 200 °С. Нарежьте цукини на пластинки толщиной примерно 1 см. Посолите, поперчите и покройте оливковым маслом. Выложите на противень и запекайте в духовке около 20 минут, пока они не остынут. Затем нарежьте на небольшие кусочки. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до появления аромата. Затем остудите и крупно порубите. Мелко нарубите листья петрушки. В большую миску положите рис, цукини, грецкие орехи и петрушку. Добавьте оливковое масло (2-3 столовые ложки), натёртую цедру и сок половины лимона. Приправьте салат солью и свежемолотым чёрным перцем по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Посыпьте салат тертым пармезаном сверху и подавайте на стол.

Салат из риса с цукини можно приготовить не только с цукини, но и с поджаренными кабачками, вкусовая разница будет незначительной. Это вкусное и полезное блюдо можно подать как самостоятельное, так и как гарнир.