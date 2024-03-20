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Вкусный и полезный салат с рисом, миндалём, имбирём и цветной капустой: приготовить сможет каждый

Салат с рисом и цветной капустой: новый вкус из простых продуктов

1:07
Еда

Этот салат — питательный, полезный и вкусный. Легко приготовить менее чем за 30 минут. При этом ингредиенты, входящие в состав салата, доступны в каждом доме.

Салат с рисом и цветной капустой: новый вкус из простых продуктов
Фото: commons.wikimedia.org by 円周率３パーセント is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 стакан миндаля
  • Морская соль по необходимости
  • 1 столовая ложка листьев кориандра
  • 1 чайная ложка корня имбиря
  • 1/2 чайной ложки семян тмина
  • 2 стакана цветной капусты
  • 1/2 чайной ложки чёрного перца
  • 2 мл лимонного сока
  • 1 чайная ложка перца чили
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Рис

Приготовление

  1. Запеките миндаль в духовке при температуре 180 градусов в течение 4 минут, затем мелко порежьте.
  2. В сковороде нагрейте оливковое масло и покрошите семена тмина, добавьте нарезанный имбирь и нарезанный перец чили, обжаривайте 10-15 секунд.
  3. Добавьте цветную капусту и готовьте минуту.
  4. Снимите сковороду с огня и добавьте лимонный сок, кориандр, соль и перец.
  5. Добавьте отваренный рис и жареный миндаль.
Рыбный салат с рисом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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