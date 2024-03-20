Вкусный и полезный салат с рисом, миндалём, имбирём и цветной капустой: приготовить сможет каждый

Салат с рисом и цветной капустой: новый вкус из простых продуктов

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — питательный, полезный и вкусный. Легко приготовить менее чем за 30 минут. При этом ингредиенты, входящие в состав салата, доступны в каждом доме.

Фото: commons.wikimedia.org by 円周率３パーセント is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 стакан миндаля

Морская соль по необходимости

1 столовая ложка листьев кориандра

1 чайная ложка корня имбиря

1/2 чайной ложки семян тмина

2 стакана цветной капусты

1/2 чайной ложки чёрного перца

2 мл лимонного сока

1 чайная ложка перца чили

2 столовые ложки оливкового масла

Рис

Приготовление

Запеките миндаль в духовке при температуре 180 градусов в течение 4 минут, затем мелко порежьте. В сковороде нагрейте оливковое масло и покрошите семена тмина, добавьте нарезанный имбирь и нарезанный перец чили, обжаривайте 10-15 секунд. Добавьте цветную капусту и готовьте минуту. Снимите сковороду с огня и добавьте лимонный сок, кориандр, соль и перец. Добавьте отваренный рис и жареный миндаль.