Узнав про его полезные свойства, вы полюбите батат: готовьте его с корицей и мускатным орехом

Батат: полезные свойства сладкого картофеля и как его правильно готовить

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкий картофель (батат) богат питательными веществами, этот суперпродукт является отличным источником пищевых волокон и витаминов А и С.

Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Один батат содержит:

162 калории,

3,6 г белка,

37 г углеводов,

0,2 г жира.

Он также содержит следующие питательные вещества:

клетчатка: 3,9 г,

натрий: 71 мг,

витамин А: 1730 мкг,

витамин С: 35,3 мг,

калий: 855 мг.

Польза сладкого картофеля для здоровья

Поддерживает здоровье сердца

Антоцианы в сладком картофеле обладают противовоспалительными свойствами, которые снижают риск сердечных заболеваний. Клетчатка снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Высокое содержание калия также помогает поддерживать нормальное кровяное давление.

Поддерживает здоровье глаз

Сладкий картофель — отличный источник бета-каротина, который необходим для здоровья глаз. Одна чашка сладкого картофеля содержит 11,3 мг бета-каротина. Бета-каротин может защитить от возрастной макулярной дегенерации (ВМД), особенно в сочетании с витамином С, медью и цинком.

Сладкий картофель с оранжевой мякотью содержит больше каротиноидов, таких как антиоксидант лютеин. Продукты, богатые лютеином, могут помочь в лечении заболеваний глаз.

Полезен при диабете

Батат - продукт с низким гликемическим индексом, который идеально подходит для питания диабетиков. Замена обычного картофеля на батат поможет контролировать уровень сахара в крови. Сладкий картофель также содержит фенольные соединения и флавоноиды, которые могут защитить от диабета.

Особенности приготовления

Сладкий картофель универсален, его можно запекать, варить, жарить на гриле. Его можно использовать в качестве гарнира или класть в салаты и пироги. Если вы предпочитаете острое блюдо, добавьте порошок чили. Для более сладкого варианта добавьте корицу и мускатный орех.

При приготовлении пюре откажитесь от густых сливок и добавьте розмарин и пармезан, чтобы получить пикантный вкус с меньшим количеством жира и калорий.