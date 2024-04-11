Узнав про его полезные свойства, вы полюбите батат: готовьте его с корицей и мускатным орехом

Сладкий картофель (батат) богат питательными веществами, этот суперпродукт является отличным источником пищевых волокон и витаминов А и С.
Один батат содержит:
Он также содержит следующие питательные вещества:
Антоцианы в сладком картофеле обладают противовоспалительными свойствами, которые снижают риск сердечных заболеваний. Клетчатка снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Высокое содержание калия также помогает поддерживать нормальное кровяное давление.
Сладкий картофель — отличный источник бета-каротина, который необходим для здоровья глаз. Одна чашка сладкого картофеля содержит 11,3 мг бета-каротина. Бета-каротин может защитить от возрастной макулярной дегенерации (ВМД), особенно в сочетании с витамином С, медью и цинком.
Сладкий картофель с оранжевой мякотью содержит больше каротиноидов, таких как антиоксидант лютеин. Продукты, богатые лютеином, могут помочь в лечении заболеваний глаз.
Батат - продукт с низким гликемическим индексом, который идеально подходит для питания диабетиков. Замена обычного картофеля на батат поможет контролировать уровень сахара в крови. Сладкий картофель также содержит фенольные соединения и флавоноиды, которые могут защитить от диабета.
Сладкий картофель универсален, его можно запекать, варить, жарить на гриле. Его можно использовать в качестве гарнира или класть в салаты и пироги. Если вы предпочитаете острое блюдо, добавьте порошок чили. Для более сладкого варианта добавьте корицу и мускатный орех.
При приготовлении пюре откажитесь от густых сливок и добавьте розмарин и пармезан, чтобы получить пикантный вкус с меньшим количеством жира и калорий.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.