Узнав про его полезные свойства, вы полюбите батат: готовьте его с корицей и мускатным орехом

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Батат: полезные свойства сладкого картофеля и как его правильно готовить

2:23
Еда

Сладкий картофель (батат) богат питательными веществами, этот суперпродукт является отличным источником пищевых волокон и витаминов А и С. 

Батат: полезные свойства сладкого картофеля и как его правильно готовить
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Один батат содержит:

  • 162 калории,
  • 3,6 г белка,
  • 37 г углеводов,
  • 0,2 г жира.

Он также содержит следующие питательные вещества:

  • клетчатка: 3,9 г,
  • натрий: 71 мг,
  • витамин А: 1730 мкг,
  • витамин С: 35,3 мг,
  • калий: 855 мг.

Польза сладкого картофеля для здоровья

Поддерживает здоровье сердца

Антоцианы в сладком картофеле обладают противовоспалительными свойствами, которые снижают риск сердечных заболеваний. Клетчатка снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Высокое содержание калия также помогает поддерживать нормальное кровяное давление.

Поддерживает здоровье глаз

Сладкий картофель — отличный источник бета-каротина, который необходим для здоровья глаз. Одна чашка сладкого картофеля содержит 11,3 мг бета-каротина. Бета-каротин может защитить от возрастной макулярной дегенерации (ВМД), особенно в сочетании с витамином С, медью и цинком.

Сладкий картофель с оранжевой мякотью содержит больше каротиноидов, таких как антиоксидант лютеин. Продукты, богатые лютеином, могут помочь в лечении заболеваний глаз.

Полезен при диабете

Батат - продукт с низким гликемическим индексом, который идеально подходит для питания диабетиков. Замена обычного картофеля на батат поможет контролировать уровень сахара в крови. Сладкий картофель также содержит фенольные соединения и флавоноиды, которые могут защитить от диабета. 

Особенности приготовления

Сладкий картофель универсален, его можно запекать, варить, жарить на гриле. Его можно использовать в качестве гарнира или класть в салаты и пироги. Если вы предпочитаете острое блюдо, добавьте порошок чили. Для более сладкого варианта добавьте корицу и мускатный орех.

При приготовлении пюре откажитесь от густых сливок и добавьте розмарин и пармезан, чтобы получить пикантный вкус с меньшим количеством жира и калорий.

В чем польза БАТАТА?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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