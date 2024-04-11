Витаминный салат с брюссельской капустой, тыквой, яблоками и пармезаном: много витаминов, антиоксидантов и клетчатки
Готовим полезный салат с брюссельской капустой, тыквой и яблоками
1:32
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11.04.2024 13:49
Салат с брюссельской капустой, тыквой, яблоками и пармезаном — не только вкусное, но и полезное блюдо. В капусте много витаминов и клетчатки, а яблоки содержат антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами.
Фото: commons.wikimedia.org by Dobromila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Ингредиенты
1 тыква, нарезанная дольками,
полкило свежей брюссельской капусты, разрезанной пополам,
2 пучка листовой капусты Лачинато,
1 яблоко среднего размера, тонко нарезанное,
28 г натёртого сыра пармезан,
1/2 стакана поджаренных орехов пекан, мелко порезанных,
1/3 стакана плюс 2 столовые ложки оливкового масла,
1/4 стакана свежевыжатого апельсинового сока,
1 столовая ложка уксуса,
1 столовая ложка дижонской горчицы,
1 столовая ложка кленового сиропа,
2,5 чайные ложки соли,
1/2 чайной ложки чёрного перца,
1 небольшой лук-шалот, нарезанный.
Приготовление
Разогрейте духовку до 230 градусов.
Взбейте в небольшой миске апельсиновый сок, уксус, кленовый сироп, лук-шалот, горчицу, моль и перец.
Постепенно добавьте 1/3 стакана оливкового масла.
Посолите и поперчите тыкву и брюссельскую капусту, полейте маслом, выложите на противень и запекайте около 20 минут.
В миске смешайте листовую капусту с уксусом, добавьте яблоко и жареные овощи. Переложите в салатник, посыпьте орехами и пармезаном.
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Салат из капусты и тыквы - сочный и хрустящий!
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру