Витаминный салат с брюссельской капустой, тыквой, яблоками и пармезаном: много витаминов, антиоксидантов и клетчатки

Готовим полезный салат с брюссельской капустой, тыквой и яблоками

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Салат с брюссельской капустой, тыквой, яблоками и пармезаном — не только вкусное, но и полезное блюдо. В капусте много витаминов и клетчатки, а яблоки содержат антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами.

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Ингредиенты

1 тыква, нарезанная дольками,

полкило свежей брюссельской капусты, разрезанной пополам,

2 пучка листовой капусты Лачинато,

1 яблоко среднего размера, тонко нарезанное,

28 г натёртого сыра пармезан,

1/2 стакана поджаренных орехов пекан, мелко порезанных,

1/3 стакана плюс 2 столовые ложки оливкового масла,

1/4 стакана свежевыжатого апельсинового сока,

1 столовая ложка уксуса,

1 столовая ложка дижонской горчицы,

1 столовая ложка кленового сиропа,

2,5 чайные ложки соли,

1/2 чайной ложки чёрного перца,

1 небольшой лук-шалот, нарезанный.

Приготовление

Разогрейте духовку до 230 градусов. Взбейте в небольшой миске апельсиновый сок, уксус, кленовый сироп, лук-шалот, горчицу, моль и перец. Постепенно добавьте 1/3 стакана оливкового масла. Посолите и поперчите тыкву и брюссельскую капусту, полейте маслом, выложите на противень и запекайте около 20 минут. В миске смешайте листовую капусту с уксусом, добавьте яблоко и жареные овощи. Переложите в салатник, посыпьте орехами и пармезаном.