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Салат с капустой, киноа, авокадо и сыром фета: блюдо фантастически вкусное с этой пикантной заправкой

Как приготовить овощной салат с киноа, авокадо и фетой

1:18
Еда

В этом салате сочетаются вкусные суперпродукты, такие как авокадо, капуста и киноа. Попробуйте приготовить салат по этому рецепту.

Как приготовить овощной салат с киноа, авокадо и фетой
Фото: commons.wikimedia.org by The House Cafe is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • листья капусты,
  • 1/2 авокадо, очищенного и нарезанного кубиками,
  • 1/2 стакана нарезанного огурца,
  • 1/3 стакана нарезанного красного болгарского перца,
  • 2/3 стакана киноа,
  • 1,5 стакана воды,
  • 2 столовые ложки нарезанного красного лука,
  • 1 столовая ложка раскрошенного сыра фета.

Для заправки:

  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 2 столовые ложки лимонного сока,
  • 1,5 столовой ложки дижонской горчицы,
  • 3/4 чайной ложки морской соли,
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

  1. Отварите киноа (время варки: примерно 15-20 минут), остудите.
  2. Подержите капустные листья над паром около 45 секунд, чтобы немного их размягчить. Переложите на большую тарелку. Выложите на капустный лист киноа, авокадо, огурец, болгарский перец, красный лук и сыр фета.
  3. Взбейте в миске оливковое масло, лимонный сок, дижонскую горчицу, морскую соль и перец. Полейте салат заправкой. 
Простой Овощной Салат с Авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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