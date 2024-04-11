Салат с капустой, киноа, авокадо и сыром фета: блюдо фантастически вкусное с этой пикантной заправкой

Как приготовить овощной салат с киноа, авокадо и фетой

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом салате сочетаются вкусные суперпродукты, такие как авокадо, капуста и киноа. Попробуйте приготовить салат по этому рецепту.

Фото: commons.wikimedia.org by The House Cafe is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Ингредиенты (на 4 порции):

листья капусты,

1/2 авокадо, очищенного и нарезанного кубиками,

1/2 стакана нарезанного огурца,

1/3 стакана нарезанного красного болгарского перца,

2/3 стакана киноа,

1,5 стакана воды,

2 столовые ложки нарезанного красного лука,

1 столовая ложка раскрошенного сыра фета.

Для заправки:

1/4 стакана оливкового масла,

2 столовые ложки лимонного сока,

1,5 столовой ложки дижонской горчицы,

3/4 чайной ложки морской соли,

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Отварите киноа (время варки: примерно 15-20 минут), остудите. Подержите капустные листья над паром около 45 секунд, чтобы немного их размягчить. Переложите на большую тарелку. Выложите на капустный лист киноа, авокадо, огурец, болгарский перец, красный лук и сыр фета. Взбейте в миске оливковое масло, лимонный сок, дижонскую горчицу, морскую соль и перец. Полейте салат заправкой.