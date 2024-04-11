Салат с капустой, киноа, авокадо и сыром фета: блюдо фантастически вкусное с этой пикантной заправкой

В этом салате сочетаются вкусные суперпродукты, такие как авокадо, капуста и киноа. Попробуйте приготовить салат по этому рецепту.
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Ингредиенты (на 4 порции):
листья капусты,
1/2 авокадо, очищенного и нарезанного кубиками,
1/2 стакана нарезанного огурца,
1/3 стакана нарезанного красного болгарского перца,
2/3 стакана киноа,
1,5 стакана воды,
2 столовые ложки нарезанного красного лука,
1 столовая ложка раскрошенного сыра фета.
Для заправки:
1/4 стакана оливкового масла,
2 столовые ложки лимонного сока,
1,5 столовой ложки дижонской горчицы,
3/4 чайной ложки морской соли,
1/4 чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
Отварите киноа (время варки: примерно 15-20 минут), остудите.
Подержите капустные листья над паром около 45 секунд, чтобы немного их размягчить. Переложите на большую тарелку. Выложите на капустный лист киноа, авокадо, огурец, болгарский перец, красный лук и сыр фета.
Взбейте в миске оливковое масло, лимонный сок, дижонскую горчицу, морскую соль и перец. Полейте салат заправкой.