Продавцы теперь не смогут пробить на кассе "просрочку" и фальсификат. Узнайте, какая система защиты скоро заработает!

Продажу продуктов с некачественным сырьём будут блокировать на кассе

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

В течение лета в российских магазинах должна заработать новая система защиты потребителей от некачественных продуктов питания. Блокировать продажу товаров с браком получится прямо на кассе. Коснётся это и покупок в онлайн-магазинах, пишет издание "Аргументы недели".

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

Механизм будет запущен на базе системы маркировки, его разработкой займутся Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Минпромторг. Если будет зафиксирован брак или обнаружат сырьё, например, от непривитых животных, то Россельхознадзор сможет автоматически приостановить оборот продуктов.

Если информация на упаковке будет соответствовать действительности, то производителю удастся избежать проверки на фальсификацию. При этом для любого товара допустимы небольшие отклонения в 5%, если погрешность больше, то товар можно считать браком. Производители продуктов питания уже активно подключаются к испытаниям новой системы.