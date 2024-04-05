Сливочная подлива: прекрасно сочетается со всеми блюдами из мяса, птицы, круп и картофеля

Сливочная подлива для котлет — прекрасный выбор соуса, который не только сделает мясо нежным, но и придаст ему новые вкусовые нюансы. Попробуйте этот рецепт от petelinka.ru и убедитесь сами, насколько вкусно получится!
Фото: commons.wikimedia.org by Varchar N is licensed under CC BY-SA 2.0
Для приготовления сливочного соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 150 мл овощного бульона,
— 150 мл говяжьего бульона,
— 150 мл сливок,
— 40 г пшеничной муки,
— 40 г сливочного масла,
— 1 столовая ложка оливкового масла,
— 2 чайные ложки соевого соуса,
— 1 чайная ложка дижонской горчицы.
Итак, приступим к приготовлению сливочного соуса:
Разогрейте сотейник и добавьте в него оливковое масло и сливочное масло.
После того, как масло нагреется, добавьте пшеничную муку и обжарьте смесь в течение 2 минут.
Постепенно влейте овощной и говяжий бульоны, постоянно помешивая. Продолжайте варить соус до тех пор, пока он не загустеет, примерно 5-7 минут.
Затем добавьте сливки и быстро перемешайте, чтобы достичь однородности.
Приправьте соус горчицей и соевым соусом. Продолжайте варить еще около 3 минут до получения густой консистенции.
Готовьте свои котлеты как обычно, а затем полейте их приготовленным сливочным соусом.
Подавайте вместе с варёным рисом или другой гарниром на ваш вкус. Наслаждайтесь этим восхитительным соусом в компании сочных котлет — это будет настоящим удовольствием для вашего вкуса.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
СЫТНЫЙ ОБЕД нежные фрикадельки в сливочном соусе Простой Быстрый Ужин Люда Изи Кук блюдо из мяса