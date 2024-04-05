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Сливочная подлива: прекрасно сочетается со всеми блюдами из мяса, птицы, круп и картофеля

Несложная в приготовлении сливочная подлива: отличное дополнение к котлетам и кнелям

1:34
Еда

Сливочная подлива для котлет — прекрасный выбор соуса, который не только сделает мясо нежным, но и придаст ему новые вкусовые нюансы. Попробуйте этот рецепт от petelinka.ru и убедитесь сами, насколько вкусно получится!

Несложная в приготовлении сливочная подлива: отличное дополнение к котлетам и кнелям
Фото: commons.wikimedia.org by Varchar N is licensed under CC BY-SA 2.0

Для приготовления сливочного соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 150 мл овощного бульона,

— 150 мл говяжьего бульона,

— 150 мл сливок,

— 40 г пшеничной муки,

— 40 г сливочного масла,

— 1 столовая ложка оливкового масла,

— 2 чайные ложки соевого соуса,

— 1 чайная ложка дижонской горчицы.

Итак, приступим к приготовлению сливочного соуса:

  1. Разогрейте сотейник и добавьте в него оливковое масло и сливочное масло.
  2. После того, как масло нагреется, добавьте пшеничную муку и обжарьте смесь в течение 2 минут.
  3. Постепенно влейте овощной и говяжий бульоны, постоянно помешивая. Продолжайте варить соус до тех пор, пока он не загустеет, примерно 5-7 минут.
  4. Затем добавьте сливки и быстро перемешайте, чтобы достичь однородности.
  5. Приправьте соус горчицей и соевым соусом. Продолжайте варить еще около 3 минут до получения густой консистенции.
  6. Готовьте свои котлеты как обычно, а затем полейте их приготовленным сливочным соусом.

Подавайте вместе с варёным рисом или другой гарниром на ваш вкус. Наслаждайтесь этим восхитительным соусом в компании сочных котлет — это будет настоящим удовольствием для вашего вкуса.

СЫТНЫЙ ОБЕД нежные фрикадельки в сливочном соусе Простой Быстрый Ужин Люда Изи Кук блюдо из мяса
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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