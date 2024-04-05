Панкейки на кефире: подайте их на завтрак с мёдом, вареньем, сиропом или сметаной

Предлагаемый рецепт позволяет приготовить пышные и вкусные панкейки на основе кефира без использования разрыхлителя. В данном случае сода гасится кефиром, что обеспечивает необходимое разрыхление теста.
Для приготовления панкейков на кефире от KP. RU вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 250 г кефира,
— 2 яйца,
— 250 г муки,
— 2 столовые ложки сахара,
— 0,5 чайной ложки соды для гашения,
— щепотка соли,
— 2 столовые ложки сливочного масла.
Итак, приступим к приготовлению:
1. В большую миску налейте кефир.
2. Отделите желтки от белков. В отдельной миске взбейте белки вместе с сахаром и сливочным маслом комнатной температуры, пока не получится пышная масса.
3. Добавьте желтки и взбитые белки с сахаром и маслом в миску с кефиром. Хорошо взбейте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
4. В другую миску просейте муку и добавьте соду и соль. Хорошо перемешайте.
5. Постепенно добавляйте просеянную муку в миску с кефиром и яйцами. Тщательно перемешивайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
6. Разогрейте сковороду с добавлением небольшого количества масла.
7. Наливайте тесто для панкейков на раскаленную сковороду, разравнивайте его и обжаривайте с каждой стороны до золотистого цвета.
8. Повторяйте процесс с оставшимся тестом до его полного использования.
9. Готовые панкейки можно подавать с любимыми добавками, такими как свежие фрукты, сиропы, йогурт и т. д. Теперь у вас есть рецепт вкусных и пушистых панкейков на основе кефира. Приятного аппетита!
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