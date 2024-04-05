Панкейки на кефире: подайте их на завтрак с мёдом, вареньем, сиропом или сметаной

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Панкейки на кефире: быстрый рецепт вкусного завтрака или полдника

1:53
Еда

Предлагаемый рецепт позволяет приготовить пышные и вкусные панкейки на основе кефира без использования разрыхлителя. В данном случае сода гасится кефиром, что обеспечивает необходимое разрыхление теста.

Панкейки на кефире: быстрый рецепт вкусного завтрака или полдника
Фото: Own work by Chefkitchen90 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления панкейков на кефире от KP. RU вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 250 г кефира,

— 2 яйца,

— 250 г муки,

— 2 столовые ложки сахара,

— 0,5 чайной ложки соды для гашения,

— щепотка соли,

— 2 столовые ложки сливочного масла.

Итак, приступим к приготовлению:

1. В большую миску налейте кефир.

2. Отделите желтки от белков. В отдельной миске взбейте белки вместе с сахаром и сливочным маслом комнатной температуры, пока не получится пышная масса.

3. Добавьте желтки и взбитые белки с сахаром и маслом в миску с кефиром. Хорошо взбейте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

4. В другую миску просейте муку и добавьте соду и соль. Хорошо перемешайте.

5. Постепенно добавляйте просеянную муку в миску с кефиром и яйцами. Тщательно перемешивайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

6. Разогрейте сковороду с добавлением небольшого количества масла.

7. Наливайте тесто для панкейков на раскаленную сковороду, разравнивайте его и обжаривайте с каждой стороны до золотистого цвета.

8. Повторяйте процесс с оставшимся тестом до его полного использования.

9. Готовые панкейки можно подавать с любимыми добавками, такими как свежие фрукты, сиропы, йогурт и т. д. Теперь у вас есть рецепт вкусных и пушистых панкейков на основе кефира. Приятного аппетита!

Самые ПЫШНЫЕ панкейки на кефире🥞идеально для вкусного завтрака/ Кухня Ирины!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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