Бананово-ореховые панкейки с фруктовым топпингом: эти пышные блинчики вам точно стоит попробовать

Собираетесь устроить романтический ужин для любимого человека, но не знаете, что приготовить? Не волнуйтесь, предлагаем вам рецепт вкусных панкейков, который избавит вас от забот!
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Бананово-ореховые блинчики подаются с ароматной смесью фруктов. В этом рецепте также есть грецкие орехи, которые являются отличным источником растительных омега-3, антиоксидантов и клетчатки.
Банано-ореховые панкейки можно приготовить на завтрак или даже в качестве перекуса.
Ингредиенты
1 большое манго
1/4 стакана черники
2 столовые ложки сахарного песка
1,5 стакана обезжиренного молока
1/2 стакана измельчённых грецких орехов
1/4 чайной ложки соли
1 чайная ложка оливкового масла
1/4 стакана клубники
1,5 стакана муки
1 чайная ложка разрыхлителя
1 яйцо
1/2 стакана бананового пюре
Кленовый сироп по необходимости
Приготовление
Очистите манго, а затем нарежьте фрукт на кусочки. Также нарежьте на кусочки клубнику и чернику. Все фрукты хорошо перемешайте и отставьте в сторону.
В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
В другой миске хорошо разомните банан и смешайте с молоком, яйцом и измельчёнными грецкими орехами. Теперь добавьте смесь сухих ингредиентов и хорошо перемешайте. Если смесь кажется слишком густой, добавьте немного молока.
Нагрейте сковороду. Смажьте как следует маслом. Выпекайте панкейки из расчёта 1/4 стакана на блин.
Подавайте панкейки с приготовленной фруктовой смесью, при желании сбрызните кленовым сиропом или мёдом.
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