В меру сладкий и очень нежный мусс из арахисового масла, сливок и сыра с белой плесенью: благородный десерт к чаю

Мусс из арахисового масла: готовим вкусный десерт

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Мусс с арахисовым маслом — лёгкий, кремовый, при этом не слишком сладкий десерт к чаю. Для его приготовления требуется всего четыре ингредиента.

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Ингредиенты

56 г сыра Нефшатель (с белой плесеью), размягчённого,

1/4 стакана арахисового масла,

1/4 стакана сахарной пудры,

1/2 стакана густых взбитых сливок.

Приготовление

Взбейте сыр, сахарную пудру и арахисовое масло в миске до получения однородной массы. Отложите в сторону. Взбейте густые сливки в другой миске до образования средних пиков. Добавьте смесь арахисового масла и взбивайте. Разлейте поровну по 2 порционным стаканам. Подавайте сразу или накройте крышкой и поставьте в холодильник.