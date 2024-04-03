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В меру сладкий и очень нежный мусс из арахисового масла, сливок и сыра с белой плесенью: благородный десерт к чаю

Мусс из арахисового масла: готовим вкусный десерт

0:47
Еда

Мусс с арахисовым маслом — лёгкий, кремовый, при этом не слишком сладкий десерт к чаю. Для его приготовления требуется всего четыре ингредиента.

Мусс из арахисового масла: готовим вкусный десерт
Фото: flickr.com by Crystl is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 56 г сыра Нефшатель (с белой плесеью), размягчённого,
  • 1/4 стакана арахисового масла,
  • 1/4 стакана сахарной пудры,
  • 1/2 стакана густых взбитых сливок.

Приготовление

  1. Взбейте сыр, сахарную пудру и арахисовое масло в миске до получения однородной массы. Отложите в сторону.
  2. Взбейте густые сливки в другой миске до образования средних пиков. Добавьте смесь арахисового масла и взбивайте.
  3. Разлейте поровну по 2 порционным стаканам. Подавайте сразу или накройте крышкой и поставьте в холодильник.
Как сделать арахисовое масло
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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