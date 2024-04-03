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Вкусный и сытный банановый смузи с полезной овсянкой: идеальный напиток для быстрого завтрака

Бананово-овсяный смузи: секреты приготовления

1:00
Еда

Этот бананово-овсяный смузи имеет идеально-кремовую консистенцию, именно таким и должен быть полезный напиток! Вы почувствуете нотки мёда, ванили, арахисового масла и банана. Смузи очень сытный и отлично подходит для быстрого завтрака.

Бананово-овсяный смузи: секреты приготовления
Фото: Openverse by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

К слову, овсянка улучшает пищеварение, выводит из организма токсины, а также укрепляет иммунитет, поскольку в неё содержится много цинка. А в бананах много калия и магния, поэтому этот фрукт полезен для сердечно-сосудистой системы.

Ингредиенты

  • 1 банан,
  • 1 стакан льда,
  • 1/4 чашки овсяных хлопьев,
  • 1/2 стакана ванильного йогурта,
  • 1/2 стакана обезжиренного молока,
  • 1,5 столовой ложки арахисового масла,
  • 1 чайная ложка мёда или по вкусу,
  • 1 чайная ложка молотой корицы или по вкусу

Приготовление

Взбейте в блендере банан, лёд, овсянку, йогурт, обезжиренное молоко, арахисовое масло и корицу.

Овсяное смузи для похудения.Рецепт смузи с бананом и овсянкой. Минус 5 кг за неделю!!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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