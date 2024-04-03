Вкусный и сытный банановый смузи с полезной овсянкой: идеальный напиток для быстрого завтрака

Этот бананово-овсяный смузи имеет идеально-кремовую консистенцию, именно таким и должен быть полезный напиток! Вы почувствуете нотки мёда, ванили, арахисового масла и банана. Смузи очень сытный и отлично подходит для быстрого завтрака.
К слову, овсянка улучшает пищеварение, выводит из организма токсины, а также укрепляет иммунитет, поскольку в неё содержится много цинка. А в бананах много калия и магния, поэтому этот фрукт полезен для сердечно-сосудистой системы.
Взбейте в блендере банан, лёд, овсянку, йогурт, обезжиренное молоко, арахисовое масло и корицу.
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