Вкусный и сытный банановый смузи с полезной овсянкой: идеальный напиток для быстрого завтрака

Бананово-овсяный смузи: секреты приготовления

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот бананово-овсяный смузи имеет идеально-кремовую консистенцию, именно таким и должен быть полезный напиток! Вы почувствуете нотки мёда, ванили, арахисового масла и банана. Смузи очень сытный и отлично подходит для быстрого завтрака.

Фото: Openverse by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

К слову, овсянка улучшает пищеварение, выводит из организма токсины, а также укрепляет иммунитет, поскольку в неё содержится много цинка. А в бананах много калия и магния, поэтому этот фрукт полезен для сердечно-сосудистой системы.

Ингредиенты

1 банан,

1 стакан льда,

1/4 чашки овсяных хлопьев,

1/2 стакана ванильного йогурта,

1/2 стакана обезжиренного молока,

1,5 столовой ложки арахисового масла,

1 чайная ложка мёда или по вкусу,

1 чайная ложка молотой корицы или по вкусу

Приготовление

Взбейте в блендере банан, лёд, овсянку, йогурт, обезжиренное молоко, арахисовое масло и корицу.