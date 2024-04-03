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Опрос показал, какие полезные снеки стали чаще покупать россияне в 2024 году

Исследование Fix Price: россияне стали больше есть полезных снеков — злаковых батончиков и сухофруктов

2:07
Еда

Из проведенного исследования Fix Price и РОМИР можно узнать, что в феврале 2024 года четверть россиян увеличила потребление полезных снеков, таких как орехи, сушёные фрукты и батончики из злаков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исследование Fix Price: россияне стали больше есть полезных снеков — злаковых батончиков и сухофруктов
Фото: Own work by Freshfruitturkey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Большинство респондентов (66%) заявили, что их потребление снеков не изменилось, а 9% снизили его. Особенно высокий процент увеличения потребления таких снеков был отмечен в возрастной группе от 25 до 34 лет, где такой ответ выбрали 36% респондентов.

Из исследования следует, что среди российских потребителей покупка полезных снеков входит в привычку 82% опрошенных. Из них 31% покупают снеки "часто", а 51% делают это "иногда". Однако 15% респондентов не могут вспомнить, когда последний раз покупали орехи, сухофрукты или батончики. В Москве наибольший процент людей, покупающих снеки часто, составляет 40%, уточняет Газета.Ru.

Согласно исследованию, основные причины покупки батончиков и сухофруктов — удобство приносить их с собой (56%), польза для здоровья (51%) и вкус (42%). Опрошенные россияне чаще всего приобретают снеки в качестве перекуса между основными приемами пищи (66%) и для порадовать себя (53%). При выборе снеков наибольшее влияние оказывают вкус (65%), цена (61%), польза для здоровья (53%) и доступность (39%).

В исследовании было опрошено 1000 россиян в феврале 2024 года. Оно подтверждает растущую тенденцию потребителей заменять традиционные снеки на более здоровые варианты. В компании Fix Price особенно популярны чипсы из морской капусты, банановые чипсы и батончики с протеином, благодаря их низкой цене, которая сравнима с ценами на традиционные сладости и чипсы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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