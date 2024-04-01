Домашние булочки с чесноком: вы наверняка не сможете ограничиться всего одной!

Это прекрасные булочки с чесноком хорошо подавать к любому первому вместо хлеба. Поверьте, с домашними чесночными булочками от сайта RussianFood.com самый простой супчик становится в несколько раз вкуснее!
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Продукты:
— Молоко — 250 мл,
— Яйцо — 1 шт.,
— Мука — 500 г,
— Дрожжи — 30 г,
— Растительное масло — 2 ст. ложки,
— Сахар — 1 ст. ложка,
— Соль — 1 ч. ложка.
Для соуса:
— Мясной бульон — 2 ст. ложки,
— Растительное масло — 2 ст. ложки,
— Чеснок — 3-4 зубчика,
— Зелень — 1 пучок,
— Соль — ½ ч. ложки.
Приготовление:
Подогрейте молоко до тёплого состояния.
Добавьте дрожжи, яйцо, сахар, соль и растительное масло; хорошо перемешайте.
Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто.
Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час для поднятия.
После того как тесто увеличится в объёме вдвое, обмять его, разделить на шарики, выложить в форму, смазанную растительным маслом. Подождите 10-15 минут.
Выпекайте в духовке при 180 градусах до готовности.
Для соуса измельчите чеснок и смешайте его с солью, зеленью, растительным маслом и мясным бульоном.
Пока булочки готовятся, смажьте их чесночным соусом.
Готово! Теперь у вас есть аппетитные булочки с чесноком, которые подойдут к супу или борщу. Приятного аппетита!
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