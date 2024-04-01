Домашние булочки с чесноком: вы наверняка не сможете ограничиться всего одной!

Булочки с чесноком: прекрасное дополнение к супу, щам или борщу

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Это прекрасные булочки с чесноком хорошо подавать к любому первому вместо хлеба. Поверьте, с домашними чесночными булочками от сайта RussianFood.com самый простой супчик становится в несколько раз вкуснее!

Фото: commons.wikimedia.org by Algont at Dutch Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Продукты:

— Молоко — 250 мл,

— Яйцо — 1 шт.,

— Мука — 500 г,

— Дрожжи — 30 г,

— Растительное масло — 2 ст. ложки,

— Сахар — 1 ст. ложка,

— Соль — 1 ч. ложка.

Для соуса:

— Мясной бульон — 2 ст. ложки,

— Растительное масло — 2 ст. ложки,

— Чеснок — 3-4 зубчика,

— Зелень — 1 пучок,

— Соль — ½ ч. ложки.

Приготовление:

Подогрейте молоко до тёплого состояния. Добавьте дрожжи, яйцо, сахар, соль и растительное масло; хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час для поднятия. После того как тесто увеличится в объёме вдвое, обмять его, разделить на шарики, выложить в форму, смазанную растительным маслом. Подождите 10-15 минут. Выпекайте в духовке при 180 градусах до готовности. Для соуса измельчите чеснок и смешайте его с солью, зеленью, растительным маслом и мясным бульоном. Пока булочки готовятся, смажьте их чесночным соусом.

Готово! Теперь у вас есть аппетитные булочки с чесноком, которые подойдут к супу или борщу. Приятного аппетита!