Рыба, зелень, специи: узнайте, какие продукты мигом поднимут вам настроение

Нутрициолог Башкирова назвала продукты, улучшающие настроение

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Стресс, депрессия, плохая погода за окном — неважно, по какой причине у вас отвратительное настроение, но не торопитесь бежать к психологу или пить таблетки, распрощаться с тоской могут помочь определенные продукты, уверяет нутрициолог Елена Башкирова.

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Эксперт отметила в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", что тут важно не подменять понятия: еда не должна становиться единственным источником радости, иначе недолго и до расстройства пищевого поведения, она должна наполнять энергией и снижать тревожность.

В частности, нужно включать в рацион продукты, богатые омегой-3 и фолиевой кислотой. Основные источники: это жирные сорта рыбы и листовая зелень. Также не стоит забывать про ягоды, овощи, специи и травы, которые содержат биофлавоноиды.

"Биофлавоноиды снижают уровень воспаления, положительно влияют на память, помогают в процессах восстановления в периоды болезни, необходимы в выработке дофамина — у них очень много положительных функций", — отметила Башкирова.

Для улучшения памяти и выработки энергии важен витамин B14, им богат тёмный шоколад. А также снять тревожность можно с помощью травяных чаёв, в частности, из ромашки, чабреца и мяты.