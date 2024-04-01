Специалист по лекарственным травам Елена Нагорная-Фрай считает сныть, молодой одуванчик и другие дикорастущие травы мощным источником энергии и витаминов

Фитотерапевт, член Российского фитотерапевтического общества Елена Нагорная-Фрай поделилась с читателями Pravda. Ru рецептами салатов из первых весенних полевых и лесных трав.

"Первыми сейчас вылезут розетки одуванчиков очень красивые. Вылезут именно листочки. Они ещё пока не горькие. Их можно использовать в салатике. Сейчас вылезет сныть. Причем сныть самая хорошая, она молоденькая, она даже другого цвета.

Взрослая сныть зелёная, а вот молодая сныть изумрудного цвета. Она ещё не жесткая и для салатов просто великолепна. Содержит все микроэлементы. Особенно полезные тем, у кого проблемы с суставами. Сейчас вылезает семейство подмаренников. Я уже видела. У них тоже можно использовать листочки. Они сейчас совершенно нежные и пойдут в салат", — раскрывает секрет вкусных и полезных салатов специалист.