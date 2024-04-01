Специалист по лекарственным травам Елена Нагорная-Фрай считает сныть, молодой одуванчик и другие дикорастущие травы мощным источником энергии и витаминов

Фитотерапевт, член Российского фитотерапевтического общества Елена Нагорная-Фрай поделилась с читателями Pravda. Ru рецептами салатов из первых весенних полевых и лесных трав.
"Первыми сейчас вылезут розетки одуванчиков очень красивые. Вылезут именно листочки. Они ещё пока не горькие. Их можно использовать в салатике. Сейчас вылезет сныть. Причем сныть самая хорошая, она молоденькая, она даже другого цвета.
Взрослая сныть зелёная, а вот молодая сныть изумрудного цвета. Она ещё не жесткая и для салатов просто великолепна. Содержит все микроэлементы. Особенно полезные тем, у кого проблемы с суставами. Сейчас вылезает семейство подмаренников. Я уже видела. У них тоже можно использовать листочки. Они сейчас совершенно нежные и пойдут в салат", — раскрывает секрет вкусных и полезных салатов специалист.
Краснокнижный цветок первоцвет фитотерапевт тоже называет полезным для здоровья ингредиентом для салата. Но напоминает — сбор красивого растения запрещён.
"Тот самый первоцвет, который назывался "ключиками" или Primula veris по латыни. У неё цветочек такой наклоненный, и на нем эти цветки действительно как ключики. Совершенно великолепный салат из листьев. Только где возможно это собирать, где разрешено, сразу оговорюсь! Это будет успокаивать нервную систему, великолепное средство для бронхолёгочной системы, очень крутой источник витаминов", — проводит ликбез по миру растений эксперт.
Дикорастущие представители флоры лучше использовать как добавку в салат.
"Берём зелень, которую я перечислила, с нашими салатами, которые есть в магазине, к которым мы привыкли, к листовой зелени. Можно сделать капустный салат с этой зеленью, можно на основе огурца. Соотношение базы (или листовой салат, или капуста, или огурец) — 70-80%, только 20% эти "вкусняшки", которые сейчас вылезают. Если организм нормально воспринимает, тогда можно этот процент увеличивать до 30-40%. То есть уменьшать базу и увеличивать наши дикоросы. В них очень много энергии, витаминов, микроэлементов", — поделилась правилами приготовления салатов из лесных и полевых первовесенних растений Елена Нагорная-Фрай.
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