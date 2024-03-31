Ароматный хлеб с грецкими орехами: очень легко готовится даже без использования миксера

Хлеб с грецкими орехами: быстрый рецепт

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот быстрый хлеб с грецкими орехами легко приготовить из ингредиентов, которые наверняка есть у вас на кухне. Предварительно поджаривать грецкие орехи необязательно, но если вы все же это сделаете, то хлеб получится более ароматным.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

1 стакан измельченных грецких орехов,

1 стакан пшеничной муки,

1/2 стакана белого сахара,

1/4 стакана тростникового сахара,

1,5 чайной ложки разрыхлителя,

1 чайная ложка молотой корицы,

1/2 чайной ложки соли,

1 большое яйцо,

1/2 стакана молока плюс ещё по мере необходимости,

2 столовые ложки масла,

2 чайные ложки ванильного экстракта.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Обработайте форму для хлеба маслом или кулинарным спреем. Выкладываем грецкие орехи на противень, запекаем примерно 10 минут, пока орехи не станут золотисто-коричневыми и не отдадут аромат. Взбейте в миске муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте грецкие орехи. Взбейте в отдельной миске яйцо, добавьте молоко, масло и ваниль, перемешайте. Вылейте в мучную смесь. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке 35-45 минут.