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Ароматный хлеб с грецкими орехами: очень легко готовится даже без использования миксера

Хлеб с грецкими орехами: быстрый рецепт

1:21
Еда

Этот быстрый хлеб с грецкими орехами легко приготовить из ингредиентов, которые наверняка есть у вас на кухне. Предварительно поджаривать грецкие орехи необязательно, но если вы все же это сделаете, то хлеб получится более ароматным.

Хлеб с грецкими орехами: быстрый рецепт
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 1 стакан измельченных грецких орехов,
  • 1 стакан пшеничной муки,
  • 1/2 стакана белого сахара,
  • 1/4 стакана тростникового сахара,
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя,
  • 1 чайная ложка молотой корицы,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1 большое яйцо,
  • 1/2 стакана молока плюс ещё по мере необходимости,
  • 2 столовые ложки масла,
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Обработайте форму для хлеба маслом или кулинарным спреем. Выкладываем грецкие орехи на противень, запекаем примерно 10 минут, пока орехи не станут золотисто-коричневыми и не отдадут аромат.
  2. Взбейте в миске муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте грецкие орехи.
  3. Взбейте в отдельной миске яйцо, добавьте молоко, масло и ваниль, перемешайте.
  4. Вылейте в мучную смесь.
  5. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке 35-45 минут.
Хлеб БЕЗ ЗАМЕСА с клюквой и орехами пекан, который 100% получается у всех!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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