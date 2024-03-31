Ароматный хлеб с грецкими орехами: очень легко готовится даже без использования миксера

Этот быстрый хлеб с грецкими орехами легко приготовить из ингредиентов, которые наверняка есть у вас на кухне. Предварительно поджаривать грецкие орехи необязательно, но если вы все же это сделаете, то хлеб получится более ароматным.
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Ингредиенты:
1 стакан измельченных грецких орехов,
1 стакан пшеничной муки,
1/2 стакана белого сахара,
1/4 стакана тростникового сахара,
1,5 чайной ложки разрыхлителя,
1 чайная ложка молотой корицы,
1/2 чайной ложки соли,
1 большое яйцо,
1/2 стакана молока плюс ещё по мере необходимости,
2 столовые ложки масла,
2 чайные ложки ванильного экстракта.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Обработайте форму для хлеба маслом или кулинарным спреем. Выкладываем грецкие орехи на противень, запекаем примерно 10 минут, пока орехи не станут золотисто-коричневыми и не отдадут аромат.
Взбейте в миске муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте грецкие орехи.
Взбейте в отдельной миске яйцо, добавьте молоко, масло и ваниль, перемешайте.
Вылейте в мучную смесь.
Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке 35-45 минут.
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