Пористый, пышный и очень ароматный: как испечь домашний белый хлеб в духовке без особых хлопот

Печём "дышащий" белый хлеб в духовке

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний, пышный, пористый, мягкий, как пух, безумно вкусный и ароматный. Испечь белый хлеб в духовке — не такая уж непосильная задача, если знать некоторые нюансы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

3 стакана теплой воды,

3 столовые ложки активных сухих дрожжей,

3 чайные ложки соли,

4 столовые ложки растительного масла,

1/2 стакана белого сахара,

8 стаканов пшеничной муки.

Приготовление:

В большой миске смешайте теплую воду, дрожжи, соль, масло, сахар и 4 стакана муки. Тщательно перемешайте и дайте тесту подняться, должно увеличиться вдвое. Постепенно добавляйте около 4 стаканов муки, вымешивая в тесто. Накройте тесто влажной тканью. Дайте подняться. Разделите тесто на три равные части. Сформируйте буханки и поместите их в формы для хлеба. Выпекайте при температуре 175 градусов от 35 до 45 минут.