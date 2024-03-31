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Пористый, пышный и очень ароматный: как испечь домашний белый хлеб в духовке без особых хлопот

Печём "дышащий" белый хлеб в духовке

1:01
Еда

Домашний, пышный, пористый, мягкий, как пух, безумно вкусный и ароматный. Испечь белый хлеб в духовке — не такая уж непосильная задача, если знать некоторые нюансы.

Печём "дышащий" белый хлеб в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 3 стакана теплой воды,
  • 3 столовые ложки активных сухих дрожжей,
  • 3 чайные ложки соли,
  • 4 столовые ложки растительного масла,
  • 1/2 стакана белого сахара,
  • 8 стаканов пшеничной муки.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте теплую воду, дрожжи, соль, масло, сахар и 4 стакана муки. Тщательно перемешайте и дайте тесту подняться, должно увеличиться вдвое.
  2. Постепенно добавляйте около 4 стаканов муки, вымешивая в тесто. Накройте тесто влажной тканью. Дайте подняться.
  3. Разделите тесто на три равные части. Сформируйте буханки и поместите их в формы для хлеба. Выпекайте при температуре 175 градусов от 35 до 45 минут. 
ДОМАШНИЙ ХЛЕБ В ДУХОВКЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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