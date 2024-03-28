Вишнёвый чизкейк: легко, быстро и без выпечки. Такое нежное сливочное лакомство покорит всех сладкоежек

Чизкейк с вишней без выпечки: нежный и вкусный

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот чизкейк с вишней без выпечки — простое летнее лакомство. В этом рецепте используются грецкие орехи, богатые омега-3, а в начинке — обезжиренный греческий йогурт и сливочный сыр.

Фото: flickr.com by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы приготовить вишнёвый чизкейк без глютена, используйте безглютеновые крекеры.

Ингредиенты

4 чашки разрезанной пополам черешни без косточек или вишни

3/4 стакана сахарного песка

1/4 стакана воды

2 столовые ложки кукурузного крахмала

Коробка крекеров из муки грубого помола, желательно цельнозерновых

1/2 стакана поджаренных грецких орехов

1/3 стакана канолового масла

2 упаковки сливочного сыра

2 чашки обезжиренного греческого йогурта

6 столовых ложек сахарной пудры

1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление

Смешайте вишню, 1/2 стакана сахара и 1/4 стакана воды в большой кастрюле и доведите до кипения. Смешайте кукурузный крахмал с 4 чайными ложками воды, затем добавьте вишнёвую смесь. Уменьшите огонь до среднего и варите, постоянно помешивая, пока жидкость не загустеет и не станет сиропообразной, около 1 минуты. Снимите с огня. Измельчите крекеры в кухонном комбайне. Добавьте грецкие орехи и измельчите. Переложите в миску, добавьте оставшийся сахар. Полить маслом и перемешать. Взбейте сливочный сыр, йогурт, сахарную пудру и ваниль в средней миске электрическим миксером до получения однородной массы. Распределите по коржу. Сверху выложите вишнёвую смесь. Накройте крышкой и поставьте в холодильник до застывания, примерно на 3 часа.