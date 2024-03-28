Вишнёвый чизкейк: легко, быстро и без выпечки. Такое нежное сливочное лакомство покорит всех сладкоежек

Этот чизкейк с вишней без выпечки — простое летнее лакомство. В этом рецепте используются грецкие орехи, богатые омега-3, а в начинке — обезжиренный греческий йогурт и сливочный сыр.
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Чтобы приготовить вишнёвый чизкейк без глютена, используйте безглютеновые крекеры.
Ингредиенты
4 чашки разрезанной пополам черешни без косточек или вишни
3/4 стакана сахарного песка
1/4 стакана воды
2 столовые ложки кукурузного крахмала
Коробка крекеров из муки грубого помола, желательно цельнозерновых
1/2 стакана поджаренных грецких орехов
1/3 стакана канолового масла
2 упаковки сливочного сыра
2 чашки обезжиренного греческого йогурта
6 столовых ложек сахарной пудры
1 чайная ложка ванильного экстракта
Приготовление
Смешайте вишню, 1/2 стакана сахара и 1/4 стакана воды в большой кастрюле и доведите до кипения.
Смешайте кукурузный крахмал с 4 чайными ложками воды, затем добавьте вишнёвую смесь.
Уменьшите огонь до среднего и варите, постоянно помешивая, пока жидкость не загустеет и не станет сиропообразной, около 1 минуты. Снимите с огня.
Измельчите крекеры в кухонном комбайне. Добавьте грецкие орехи и измельчите. Переложите в миску, добавьте оставшийся сахар. Полить маслом и перемешать.
Взбейте сливочный сыр, йогурт, сахарную пудру и ваниль в средней миске электрическим миксером до получения однородной массы. Распределите по коржу. Сверху выложите вишнёвую смесь. Накройте крышкой и поставьте в холодильник до застывания, примерно на 3 часа.
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