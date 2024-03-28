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Вишнёвый чизкейк: легко, быстро и без выпечки. Такое нежное сливочное лакомство покорит всех сладкоежек

Чизкейк с вишней без выпечки: нежный и вкусный

1:43
Еда

Этот чизкейк с вишней без выпечки — простое летнее лакомство. В этом рецепте используются грецкие орехи, богатые омега-3, а в начинке — обезжиренный греческий йогурт и сливочный сыр.

Чизкейк с вишней без выпечки: нежный и вкусный
Фото: flickr.com by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы приготовить вишнёвый чизкейк без глютена, используйте безглютеновые крекеры.

Ингредиенты

  • 4 чашки разрезанной пополам черешни без косточек или вишни
  • 3/4 стакана сахарного песка
  • 1/4 стакана воды
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала
  • Коробка крекеров из муки грубого помола, желательно цельнозерновых
  • 1/2 стакана поджаренных грецких орехов
  • 1/3 стакана канолового масла
  • 2 упаковки сливочного сыра
  • 2 чашки обезжиренного греческого йогурта
  • 6 столовых ложек сахарной пудры
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление

  1. Смешайте вишню, 1/2 стакана сахара и 1/4 стакана воды в большой кастрюле и доведите до кипения.
  2. Смешайте кукурузный крахмал с 4 чайными ложками воды, затем добавьте вишнёвую смесь.
  3. Уменьшите огонь до среднего и варите, постоянно помешивая, пока жидкость не загустеет и не станет сиропообразной, около 1 минуты. Снимите с огня.
  4. Измельчите крекеры в кухонном комбайне. Добавьте грецкие орехи и измельчите. Переложите в миску, добавьте оставшийся сахар. Полить маслом и перемешать.
  5. Взбейте сливочный сыр, йогурт, сахарную пудру и ваниль в средней миске электрическим миксером до получения однородной массы. Распределите по коржу. Сверху выложите вишнёвую смесь. Накройте крышкой и поставьте в холодильник до застывания, примерно на 3 часа.
Чизкейк с вишней без выпечки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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