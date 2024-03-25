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Креветки в хрустящей панировке: этой аппетитной закуской приятно наслаждаться в компании друзей

Креветки в панировке: очень вкусно с любым соусом

1:51
Еда

Креветки в хрустящей золотистой панировке — прекрасная закуска, которой можно наслаждаться в компании друзей и семьи. Это блюдо от сайта Kedem.ru отлично подходит для подачи с различными соусами или просто с кетчупом, в который приятно окунать креветки, держа за их хвостики.

Креветки в панировке: очень вкусно с любым соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления креветок в панировке вам понадобятся:

  • крупные очищенные креветки с хвостиками — 700 г,
  • панировочные сухари — 1,5 стакана,
  • мука — 1/3 стакана,
  • яичные белки — 3 штуки,
  • сушёная петрушка — 1 ст. л.,
  • сушёный молотый чеснок — 1 ч. л.,
  • молотая паприка — 1 ч. л.,
  • соль — 0,5 ч. л.,
  • молотый чёрный перец — 1/4 ч. л.,
  • молотый красный перец — 0,5 ч. л.,
  • растительное масло — 4 ст. л.,
  • свежая петрушка (для украшения).

Приготовление

  1. Сначала в неглубокой тарелке смешайте панировочные сухари и сушёную петрушку. В другой тарелке смешайте муку, соль и специи. В третьей тарелке взбейте яичные белки до получения слегка пенистой консистенции.
  2. Возьмите каждую креветку за хвостик и обваляйте её в муке, затем обмакните в яичном белке и переложите в тарелку с панировкой, чтобы хлебные крошки хорошо прилипли к креветке.
  3. Повторите процесс с остальными креветками.
  4. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте креветки на среднем огне до золотистого цвета, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. При необходимости добавьте еще немного масла.
  5. Готовые креветки выложите на блюдо и украсьте свежей петрушкой.

Подавайте их тёплыми вместе с любимым соусом или кетчупом. Наслаждайтесь этим восхитительным блюдом и беседой в приятной компании!

МЕГА ХРУСТЯЩИЕ КРЕВЕТКИ В ПАНИРОВКЕ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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