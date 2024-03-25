Креветки в хрустящей панировке: этой аппетитной закуской приятно наслаждаться в компании друзей

Креветки в панировке: очень вкусно с любым соусом

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки в хрустящей золотистой панировке — прекрасная закуска, которой можно наслаждаться в компании друзей и семьи. Это блюдо от сайта Kedem.ru отлично подходит для подачи с различными соусами или просто с кетчупом, в который приятно окунать креветки, держа за их хвостики.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления креветок в панировке вам понадобятся:

крупные очищенные креветки с хвостиками — 700 г,

панировочные сухари — 1,5 стакана,

мука — 1/3 стакана,

яичные белки — 3 штуки,

сушёная петрушка — 1 ст. л.,

сушёный молотый чеснок — 1 ч. л.,

молотая паприка — 1 ч. л.,

соль — 0,5 ч. л.,

молотый чёрный перец — 1/4 ч. л.,

молотый красный перец — 0,5 ч. л.,

растительное масло — 4 ст. л.,

свежая петрушка (для украшения).

Приготовление

Сначала в неглубокой тарелке смешайте панировочные сухари и сушёную петрушку. В другой тарелке смешайте муку, соль и специи. В третьей тарелке взбейте яичные белки до получения слегка пенистой консистенции. Возьмите каждую креветку за хвостик и обваляйте её в муке, затем обмакните в яичном белке и переложите в тарелку с панировкой, чтобы хлебные крошки хорошо прилипли к креветке. Повторите процесс с остальными креветками. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте креветки на среднем огне до золотистого цвета, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. При необходимости добавьте еще немного масла. Готовые креветки выложите на блюдо и украсьте свежей петрушкой.

Подавайте их тёплыми вместе с любимым соусом или кетчупом. Наслаждайтесь этим восхитительным блюдом и беседой в приятной компании!