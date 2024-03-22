Овощная лазанья со шпинатом и рикоттой: готовится по упрощённому рецепту, но получается отменно!

Овощную лазанью можно приготовить с самыми разными овощами. В рецепте от RussianFood.ru её предлагается делать с рикоттой и шпинатом. Попробуйте - это безумно вкусно и сытно!
Ингредиенты:
- сыр рикотта - 800 г (4 стакана),
- яйца крупные - 2 шт.,
- соль и чёрный молотый перец,
- шпинат замороженный порезанный (растаявший) - 300 г,
- томатный соус - 6 стаканов,
- листы лазаньи - 250 г,
- сыр любой твёрдый (измельчённый) - 500 г.
Инструкции по приготовлению:
При желании к овощной начинке для лазаньи можно добавить мясной фарш или колбасу для более насыщенного вкуса. Приятного аппетита!
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