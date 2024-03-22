Овощная лазанья со шпинатом и рикоттой: готовится по упрощённому рецепту, но получается отменно!

Овощная лазанья: невероятно вкусно даже без мяса

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощную лазанью можно приготовить с самыми разными овощами. В рецепте от RussianFood.ru её предлагается делать с рикоттой и шпинатом. Попробуйте - это безумно вкусно и сытно!

Фото: commons.wikimedia.org by jules / stonesoup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

- сыр рикотта - 800 г (4 стакана),

- яйца крупные - 2 шт.,

- соль и чёрный молотый перец,

- шпинат замороженный порезанный (растаявший) - 300 г,

- томатный соус - 6 стаканов,

- листы лазаньи - 250 г,

- сыр любой твёрдый (измельчённый) - 500 г.

Инструкции по приготовлению:

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. В миске смешайте рикотту, яйца, 1/2 ч. л. соли и 1/4 ч. л. перца. Добавьте осушенный шпинат и хорошо перемешайте. Вылейте томатный соус на дно жаропрочной формы. Выложите 4 листа лазаньи. Поверх лазаньи равномерно распределите 1/3 сырной смеси, затем 1/3 томатного соуса, посыпьте 1/3 измельченного твёрдого сыра. Повторите слои. Покройте форму фольгой и выпекайте в духовке 30 минут. Затем удалите фольгу и запекайте еще около 15 минут до золотистого цвета. Дайте лазанье немного остыть, затем нарежьте на порционные кусочки и подавайте.

При желании к овощной начинке для лазаньи можно добавить мясной фарш или колбасу для более насыщенного вкуса. Приятного аппетита!