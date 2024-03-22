Куриная запеканка в духовке: готовится очень просто из наггетсов и замороженных бельгийских вафель

Эта запеканка из курицы с вафлями — отличный способ разнообразить ежедневное меню. В этом блюде есть как сладкие, так и пикантные нотки. Запеканка готовится легко и быстро, если использовать куриные наггетсы и замороженные вафли.
Фото: flickr.com by Mack Male is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
6 замороженных бельгийских вафель
Упаковка замороженных куриных наггетсов
8 больших яиц
2 столовые ложки кленового сиропа плюс ещё для подачи
1/2 чайной ложки соли
1/8 чайной ложки кайенского перца
4 столовые ложки растопленного сливочного масла
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте форму для выпечки. Разложите вафли на противне.
Выпекайте в разогретой духовке до легкой поджарки, примерно по 4 минуты с каждой стороны.
Каждую вафлю разрезать на 8 частей, разложить в подготовленную форму для запекания.
Разрежьте куриные наггетсы большего размера пополам, оставив меньшие кусочки целыми, и разложите кусочки курицы среди вафель.
Взбейте яйца, 2 столовые ложки кленового сиропа, соль и кайенский перец в большой миске до получения однородной массы и образования лёгкой пены. Вылейте яичную смесь на вафли и курицу, накройте крышкой и дайте постоять 15 минут. Выпекайте, пока верх не станет золотисто-коричневым, около 1 часа. Перед подачей полить растопленным сливочным маслом и сиропом.
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