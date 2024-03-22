Куриная запеканка в духовке: готовится очень просто из наггетсов и замороженных бельгийских вафель

Запеканка из курицы с вафлями: простой рецепт для завтрака

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка из курицы с вафлями — отличный способ разнообразить ежедневное меню. В этом блюде есть как сладкие, так и пикантные нотки. Запеканка готовится легко и быстро, если использовать куриные наггетсы и замороженные вафли.

Фото: flickr.com by Mack Male is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

6 замороженных бельгийских вафель

Упаковка замороженных куриных наггетсов

8 больших яиц

2 столовые ложки кленового сиропа плюс ещё для подачи

1/2 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки кайенского перца

4 столовые ложки растопленного сливочного масла

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте форму для выпечки. Разложите вафли на противне. Выпекайте в разогретой духовке до легкой поджарки, примерно по 4 минуты с каждой стороны. Каждую вафлю разрезать на 8 частей, разложить в подготовленную форму для запекания. Разрежьте куриные наггетсы большего размера пополам, оставив меньшие кусочки целыми, и разложите кусочки курицы среди вафель. Взбейте яйца, 2 столовые ложки кленового сиропа, соль и кайенский перец в большой миске до получения однородной массы и образования лёгкой пены. Вылейте яичную смесь на вафли и курицу, накройте крышкой и дайте постоять 15 минут. Выпекайте, пока верх не станет золотисто-коричневым, около 1 часа. Перед подачей полить растопленным сливочным маслом и сиропом.