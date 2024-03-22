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Куриная запеканка в духовке: готовится очень просто из наггетсов и замороженных бельгийских вафель

Запеканка из курицы с вафлями: простой рецепт для завтрака

1:30
Еда

Эта запеканка из курицы с вафлями — отличный способ разнообразить ежедневное меню. В этом блюде есть как сладкие, так и пикантные нотки. Запеканка готовится легко и быстро, если использовать куриные наггетсы и замороженные вафли.

Запеканка из курицы с вафлями: простой рецепт для завтрака
Фото: flickr.com by Mack Male is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 6 замороженных бельгийских вафель
  • Упаковка замороженных куриных наггетсов
  • 8 больших яиц
  • 2 столовые ложки кленового сиропа плюс ещё для подачи
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/8 чайной ложки кайенского перца
  • 4 столовые ложки растопленного сливочного масла

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте форму для выпечки. Разложите вафли на противне.
  2. Выпекайте в разогретой духовке до легкой поджарки, примерно по 4 минуты с каждой стороны.
  3. Каждую вафлю разрезать на 8 частей, разложить в подготовленную форму для запекания.
  4. Разрежьте куриные наггетсы большего размера пополам, оставив меньшие кусочки целыми, и разложите кусочки курицы среди вафель.
  5. Взбейте яйца, 2 столовые ложки кленового сиропа, соль и кайенский перец в большой миске до получения однородной массы и образования лёгкой пены. Вылейте яичную смесь на вафли и курицу, накройте крышкой и дайте постоять 15 минут. Выпекайте, пока верх не станет золотисто-коричневым, около 1 часа. Перед подачей полить растопленным сливочным маслом и сиропом.
ЕШЬ и ХУДЕЙ! Самая вкусная запеканка из куриного филе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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