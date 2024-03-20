Воздушное фисташковое суфле: десерт, тающий во рту, вы сможете приготовить менее чем за 15 минут

Рецепт фисташкового суфле: потребуется всего три ингредиента

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Суфле — популярный французский десерт, известный своей воздушной текстурой.

Фото: flickr.com by Mack Male is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В то время как традиционный рецепт суфле требует нескольких ингредиентов, в этом — всего 3 ингредиента, чтобы приготовить десерт, тающий во рту. Из яичных белков, сахара и фисташек вы сможете приготовить суфле менее чем за 15 минут.

Фисташки являются полноценным источником белка с 9 аминокислотами, которые способствуют борьбе со старением, психическому и физическому здоровью, улучшению состояния кожи и волос.

Ингредиенты

40 г яичных белков

80 г сахарной пудры

60 г фисташек

Приготовление

Разогрейте духовку до 170 градусов. Добавьте яичные белки в миску. Порциями добавляйте сахарную пудру и хорошо взбивайте. Продолжайте до образования мягких пиков. Вскипятите 1 стакан воды в кастрюле. Добавьте фисташки, кипятите полминуты и выключите огонь. Оставьте фисташки ещё на минуту в горячей воде. Теперь слейте воду и соберите бланшированные фисташки в миску. Дайте им остыть и взбейте в блендере. Добавьте воды, чтобы получилась густая паста. Добавьте фисташковую пасту в сахарно-яичную смесь. Возьмите формочки для суфле и смажьте их сливочным маслом. Вылейте смесь, чтобы она не доходила до краёв. Выпекайте при температуре 170 градусов в течение 4-5 минут, пока суфле не поднимется как минимум на 2-3 см от краев, а верх не станет золотисто-коричневого цвета. Украсьте суфле фисташковыми хлопьями.