Пирог с апельсинами и яблоками: двойное фруктовое удовольствие и нежное тесто

Пирог с яблоками и апельсинами: нежное бисквитное тесто и сочные фрукты

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с яблоками и апельсинами, который рекомендует сайт "Еда.ру", обязательно понравится всем сладкоежкам и любителям домашней выпечки.

Фото: flickr.com by joebeone is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 4 апельсина,

— 3 куриных яйца,

— 1 стакан белого мелкого сахара,

— 1 стакан пшеничной муки,

— щепотка корицы,

— по щепотке ванилина и соды,

— 1 столовая ложка кипятка,

— 1 стакан сметаны.

Приготовление:

Очистите апельсины от кожуры. Взбейте яйца со сахаром. Добавьте 1 стакан муки и хорошо перемешайте. Приправьте тесто корицей, ванилином и гашеной содой. Добавьте сметану и тщательно перемешайте. Разделите апельсины на дольки, очистите от пленок. Очистите яблоки от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоки на мелкие дольки. Выложите половину теста на противень, предварительно застеленный пергаментом. Распределите сверху яблоки, а затем — апельсины. Залейте оставшимся тестом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Приготовьте глазурь, смешав сок одного апельсина с сахаром. Выньте пирог из духовки и остудите. Полейте пирог глазурью.

Наслаждайтесь пирогом с яблоками и апельсинами!