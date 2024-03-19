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Пирог с апельсинами и яблоками: двойное фруктовое удовольствие и нежное тесто

Пирог с яблоками и апельсинами: нежное бисквитное тесто и сочные фрукты

1:16
Еда

Пирог с яблоками и апельсинами, который рекомендует сайт "Еда.ру", обязательно понравится всем сладкоежкам и любителям домашней выпечки.

Пирог с яблоками и апельсинами: нежное бисквитное тесто и сочные фрукты
Фото: flickr.com by joebeone is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 4 апельсина,

— 3 куриных яйца,

— 1 стакан белого мелкого сахара,

— 1 стакан пшеничной муки,

— щепотка корицы,

— по щепотке ванилина и соды,

— 1 столовая ложка кипятка,

— 1 стакан сметаны.

Приготовление:

  1. Очистите апельсины от кожуры.
  2. Взбейте яйца со сахаром.
  3. Добавьте 1 стакан муки и хорошо перемешайте.
  4. Приправьте тесто корицей, ванилином и гашеной содой.
  5. Добавьте сметану и тщательно перемешайте.
  6. Разделите апельсины на дольки, очистите от пленок.
  7. Очистите яблоки от кожуры и удалите сердцевину.
  8. Нарежьте яблоки на мелкие дольки.
  9. Выложите половину теста на противень, предварительно застеленный пергаментом.
  10. Распределите сверху яблоки, а затем — апельсины.
  11. Залейте оставшимся тестом.
  12. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
  13. Приготовьте глазурь, смешав сок одного апельсина с сахаром.
  14. Выньте пирог из духовки и остудите.
  15. Полейте пирог глазурью.

Наслаждайтесь пирогом с яблоками и апельсинами!

Королевская Шарлотка с Яблоками и Апельсинами
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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