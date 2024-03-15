Старинный рецепт блинов: он был напечатан в еженедельнике "Рубеж" в 1945 году, а теперь его нашли в архиве

В госархиве Хабаровского края обнаружили рецепт блинов от 1945 года.
Авторы рецепта уверяют, что настоящие блины должны быть тонкими, почти ажурными. На стол блины подавали всегда горячими.
Рецепт нашли в архиве региона, он был напечатан в еженедельнике "Рубеж", самом известном эмигрантском издании, которое выпускали даже в Китае, на оккупированных японцами территориях
"Журналы привезли из Харбина в год, когда закончилось его издание, в 1945 году", — рассказала специалист архива Марина Самынина в интервью transsibinfo.com.
Замесить тесто, дать подняться. Затем посолить, добавить 3 яйца, влить половину стакана сливок, всыпать 2-3 стакана муки. Размешать и печь блины.
При подаче необходимо поливать блины растопленным сливочным маслом!
Удобрение этим средством укрепит рассаду.