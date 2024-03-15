Старинный рецепт блинов: он был напечатан в еженедельнике "Рубеж" в 1945 году, а теперь его нашли в архиве

Рецепт блинов от 1945 года обнаружили в госархиве Хабаровского края

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

В госархиве Хабаровского края обнаружили рецепт блинов от 1945 года.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Авторы рецепта уверяют, что настоящие блины должны быть тонкими, почти ажурными. На стол блины подавали всегда горячими.

Рецепт нашли в архиве региона, он был напечатан в еженедельнике "Рубеж", самом известном эмигрантском издании, которое выпускали даже в Китае, на оккупированных японцами территориях

"Журналы привезли из Харбина в год, когда закончилось его издание, в 1945 году", — рассказала специалист архива Марина Самынина в интервью transsibinfo.com.

Старинный рецепт блинов

Ингредиенты для теста

4 стакана тёплого молока,

3 стакана муки,

1 ложки растопленного масла или сала

1 пачка сухих дрожжей.

Приготовление

Замесить тесто, дать подняться. Затем посолить, добавить 3 яйца, влить половину стакана сливок, всыпать 2-3 стакана муки. Размешать и печь блины.

При подаче необходимо поливать блины растопленным сливочным маслом!