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Старинный рецепт блинов: он был напечатан в еженедельнике "Рубеж" в 1945 году, а теперь его нашли в архиве

Рецепт блинов от 1945 года обнаружили в госархиве Хабаровского края

1:06
Еда

В госархиве Хабаровского края обнаружили рецепт блинов от 1945 года.

Рецепт блинов от 1945 года обнаружили в госархиве Хабаровского края
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Авторы рецепта уверяют, что настоящие блины должны быть тонкими, почти ажурными. На стол блины подавали всегда горячими.

Рецепт нашли в архиве региона, он был напечатан в еженедельнике "Рубеж", самом известном эмигрантском издании, которое выпускали даже в Китае, на оккупированных японцами территориях

"Журналы привезли из Харбина в год, когда закончилось его издание, в 1945 году", — рассказала специалист архива Марина Самынина в интервью transsibinfo.com.

Старинный рецепт блинов

Ингредиенты для теста

  • 4 стакана тёплого молока,
  • 3 стакана муки,
  • 1 ложки растопленного масла или сала
  • 1 пачка сухих дрожжей.

Приготовление

Замесить тесто, дать подняться. Затем посолить, добавить 3 яйца, влить половину стакана сливок, всыпать 2-3 стакана муки. Размешать и печь блины.

При подаче необходимо поливать блины растопленным сливочным маслом!

Старорусские Дрожжевые Блины. Так Готовили Наши Прабабушки!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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