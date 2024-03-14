Терпкий вишнёвый крем: этот десерт с нежным сливочным вкусом безумно понравится сладкоежкам

Вишнёвый крем: этот десерт готовится из нескольких простых ингредиентов

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лёгкий веганский терпкий вишнёвый крем, приготовленный всего из нескольких простых ингредиентов, гарантированно удовлетворит сладкоежек, а также подарит заряд мелатонина, который поможет спокойно спать по ночам, поскольку вишня богата гормоном сна.

Фото: eatingwell.com by ANDREA MATHIS

Этот крем — вкуснейший безмолочный десерт из замороженных фруктов. В большинство рецептов крема входят бананы, что помогает придать сливочный вкус без необходимости использования сливок.

Ингредиенты

1,5 стакана пюре из спелого банана

1 чашка замороженной черешни без косточек

1/2 стакана замороженной кислой вишни без косточек

3 столовые ложки несладкого миндального молока

Приготовление

Взбейте в блендере банан, черешню, кислую вишню и миндальное молоко до получения однородной массы.