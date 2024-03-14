Кукурузный суп из тилапии с беконом. Вы когда-нибудь готовили такую вкуснятину на обед?

Кукурузный суп из тилапии: вкусное и сытное блюдо на обед

Включите этот лёгкий суп с кукурузой и тилапией в своё меню.

Фото: flickr.com by Whitney is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

Около двух ломтиков бекона

1 чайная ложка канолового масла

1 стебель сельдерея, нарезанный кубиками

1 лук-порей, только белая часть, разрезанный вдоль пополам, промытый и нарезанный тонкими ломтиками

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки свежемолотого перца

4 чашки куриного бульона

220 г картофеля, нарезанного кубиками

2 чашки свежих кукурузных зерен

680 г филе тилапии, порезать небольшими кусочками

1 чайная ложка мелко нарезанного свежего тимьяна

2 чайные ложки лимонного сока

2 столовые ложки нарезанного свежего чеснока (по желанию)

Приготовление

Нарежьте бекон и поджарьте в сковороде на среднем огне до хрустящей корочки, 3-4 минуты. Обсушите на бумажных полотенцах. Налейте в кастрюлю масло. Добавьте сельдерей, лук-порей, соль и перец и готовьте, пока овощи не начнут размягчаться, около 2 минут. Добавьте бульон, картофель и кукурузу. Доведите до кипения. Готовьте, пока картофель не станет мягким, а кукуруза не будет полностью готова, около 8 минут. Добавьте тилапию и тимьян. Готовьте ещё около 4 минут. Снимите с огня. Добавьте лимонный сок и оставшийся бекон. Украсьте луком.