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Кукурузный суп из тилапии с беконом. Вы когда-нибудь готовили такую вкуснятину на обед?

Кукурузный суп из тилапии: вкусное и сытное блюдо на обед

Еда

Включите этот лёгкий суп с кукурузой и тилапией в своё меню. 

Кукурузный суп из тилапии: вкусное и сытное блюдо на обед
Фото: flickr.com by Whitney is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • Около двух ломтиков бекона
  • 1 чайная ложка канолового масла
  • 1 стебель сельдерея, нарезанный кубиками
  • 1 лук-порей, только белая часть, разрезанный вдоль пополам, промытый и нарезанный тонкими ломтиками
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого перца
  • 4 чашки куриного бульона
  • 220 г картофеля, нарезанного кубиками
  • 2 чашки свежих кукурузных зерен
  • 680 г филе тилапии, порезать небольшими кусочками
  • 1 чайная ложка мелко нарезанного свежего тимьяна
  • 2 чайные ложки лимонного сока
  • 2 столовые ложки нарезанного свежего чеснока (по желанию)

Приготовление

  1. Нарежьте бекон и поджарьте в сковороде на среднем огне до хрустящей корочки, 3-4 минуты. Обсушите на бумажных полотенцах.
  2. Налейте в кастрюлю масло. Добавьте сельдерей, лук-порей, соль и перец и готовьте, пока овощи не начнут размягчаться, около 2 минут.
  3. Добавьте бульон, картофель и кукурузу. Доведите до кипения.
  4. Готовьте, пока картофель не станет мягким, а кукуруза не будет полностью готова, около 8 минут.
  5. Добавьте тилапию и тимьян. Готовьте ещё около 4 минут. Снимите с огня. Добавьте лимонный сок и оставшийся бекон. Украсьте луком.
Суп нравится даже тем, кто не любит рыбу
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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