Просто объедение: как готовят картошку по-деревенски в "Макдональдсе"?

Раскрыты особенности секретного рецепта картошки по-деревенски в "Макдональдсе"

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие просто обожают картошку по-деревенски, которая продаётся в ресторанах "Макдональдс". Картофельные дольки там неизменно аппетитные: мягкие внутри, с румяной корочкой в солёной панировке со специями — объедение! Сайт kp.ru раскрывает секреты приготовления этого популярного блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Готовят картошку по-деревенски в "Макдональдсе" следующим образом:

1. Сырые клубни хорошо моют и нарезают на дольки, которые называются "картофельными клиньями".

2. Дольки обсыпают специальной панировкой, которая содержит разрыхлитель, соль, экстракты специй, дрожжевой экстракт, сушёный чеснок и лук, загуститель, декстрозу, модифицированный крахмал, кукурузную и рисовую муку.

3. Обсыпанная картошка замораживается и доставляется в рестораны быстрого питания.

4. В ресторанах для приготовления картошки по-деревенски используют растительное масло, такое как рапсовое или подсолнечное в разных пропорциях.

5. Картошку жарят в горячем фритюре при температуре 168°C в течение 3 минут.

6. Готовые румяные дольки упаковываются в порции по 165 г и 220 г.

7. Картошка по-деревенски имеет более длительное время хранения — 7 минут, что позволяет наслаждаться ею как теплой, так и холодной.

Точный состав панировки и специальные технологии приготовления являются коммерческой тайной, которую не раскрывает производитель.