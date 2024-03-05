Идеальный картофель по-деревенски: предлагаем проверенный рецепт

Рецепт приготовления картофеля по-деревенски предлагает интересный и аппетитный способ приготовления этого популярного блюда. Картофель по-деревенски отличается сочностью и нежностью, а также хрустящей корочкой, которая придает ему особый вкус и аромат.
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Важно соблюдать несколько тонкостей в процессе готовки, чтобы получить идеальный результат. Итак, вот простой рецепт приготовления очень вкусного картофеля по-деревенски от "Едимдома.ру".
Ингредиенты:
— картофель — 800-900 г,
— растительное масло — 1,5-2 столовые ложки,
— соль — 1 чайная ложка,
— паприка — 1 чайная ложка,
— мускатный орех — 0,5 чайной ложки,
— куркума — 0,25 чайной ложки,
— чеснок сушёный — 0,25 чайной ложки.
Приготовление:
Подготовьте картофель, вымойте его хорошо щёткой. Если у вас молодой картофель, можно оставить кожуру на нём. Однако крупный картофель лучше почистить.
Положите картофель в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. В то время как вода нагревается, нарежьте каждый картофель на 8 долек.
Когда вода закипит, аккуратно опустите картофель в кастрюлю и варите его после закипания в течение 3-4 минут. Нам нужно только предварительно приготовить картофель, так что он должен быть слегка мягким, но не полностью готовым.
С помощью шумовки аккуратно выньте картофель из кастрюли и переложите его на бумажные полотенца. Картофель должен высохнуть.
В то время как картофель остывает, смешайте все специи — соль, паприку, мускатный орех и куркуму.
Положите картофельные дольки в миску и вылейте на них смесь специй. Тщательно перемешайте, чтобы каждая долька была покрыта специями.
Оставьте картофель на 10 минут, чтобы специи впитались.
Разогрейте духовку до 220°C и приготовьте противень с бумажными полотенцами для выпечки.
Почистите картофельные дольки от бумажных полотенец и аккуратно выложите их на противень с кожурой вниз. Разложите дольки на противне на небольшом расстоянии друг от друга.
Запекайте картофель в предварительно разогретой духовке в течение 20-25 минут до золотистой корочки. Идеальное время может отличаться в зависимости от размера и мощности вашей духовки.
Картофель по-деревенски готов! Подавайте его горячим и наслаждайтесь его аппетитным вкусом и хрустящей текстурой!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ В ДУХОВКЕ за 30 минут на праздничный стол Люда Изи Кук картошка в духовке
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ