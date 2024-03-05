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Идеальный картофель по-деревенски: предлагаем проверенный рецепт

Как приготовить идеальный картофель по-деревенски

2:34
Еда

Рецепт приготовления картофеля по-деревенски предлагает интересный и аппетитный способ приготовления этого популярного блюда. Картофель по-деревенски отличается сочностью и нежностью, а также хрустящей корочкой, которая придает ему особый вкус и аромат.

Как приготовить идеальный картофель по-деревенски
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Важно соблюдать несколько тонкостей в процессе готовки, чтобы получить идеальный результат. Итак, вот простой рецепт приготовления очень вкусного картофеля по-деревенски от "Едимдома.ру".

Ингредиенты:

— картофель — 800-900 г,

— растительное масло — 1,5-2 столовые ложки,

— соль — 1 чайная ложка,

— паприка — 1 чайная ложка,

— мускатный орех — 0,5 чайной ложки,

— куркума — 0,25 чайной ложки,

— чеснок сушёный — 0,25 чайной ложки.

Приготовление:

  1. Подготовьте картофель, вымойте его хорошо щёткой. Если у вас молодой картофель, можно оставить кожуру на нём. Однако крупный картофель лучше почистить.
  2. Положите картофель в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. В то время как вода нагревается, нарежьте каждый картофель на 8 долек.
  3. Когда вода закипит, аккуратно опустите картофель в кастрюлю и варите его после закипания в течение 3-4 минут. Нам нужно только предварительно приготовить картофель, так что он должен быть слегка мягким, но не полностью готовым.
  4. С помощью шумовки аккуратно выньте картофель из кастрюли и переложите его на бумажные полотенца. Картофель должен высохнуть.
  5. В то время как картофель остывает, смешайте все специи — соль, паприку, мускатный орех и куркуму.
  6. Положите картофельные дольки в миску и вылейте на них смесь специй. Тщательно перемешайте, чтобы каждая долька была покрыта специями.
  7. Оставьте картофель на 10 минут, чтобы специи впитались.
  8. Разогрейте духовку до 220°C и приготовьте противень с бумажными полотенцами для выпечки.
  9. Почистите картофельные дольки от бумажных полотенец и аккуратно выложите их на противень с кожурой вниз. Разложите дольки на противне на небольшом расстоянии друг от друга.
  10. Запекайте картофель в предварительно разогретой духовке в течение 20-25 минут до золотистой корочки. Идеальное время может отличаться в зависимости от размера и мощности вашей духовки.

Картофель по-деревенски готов! Подавайте его горячим и наслаждайтесь его аппетитным вкусом и хрустящей текстурой!

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ В ДУХОВКЕ за 30 минут на праздничный стол Люда Изи Кук картошка в духовке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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