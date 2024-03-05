Идеальный картофель по-деревенски: предлагаем проверенный рецепт

Как приготовить идеальный картофель по-деревенски

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт приготовления картофеля по-деревенски предлагает интересный и аппетитный способ приготовления этого популярного блюда. Картофель по-деревенски отличается сочностью и нежностью, а также хрустящей корочкой, которая придает ему особый вкус и аромат.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Важно соблюдать несколько тонкостей в процессе готовки, чтобы получить идеальный результат. Итак, вот простой рецепт приготовления очень вкусного картофеля по-деревенски от "Едимдома.ру".

Ингредиенты:

— картофель — 800-900 г,

— растительное масло — 1,5-2 столовые ложки,

— соль — 1 чайная ложка,

— паприка — 1 чайная ложка,

— мускатный орех — 0,5 чайной ложки,

— куркума — 0,25 чайной ложки,

— чеснок сушёный — 0,25 чайной ложки.

Приготовление:

Подготовьте картофель, вымойте его хорошо щёткой. Если у вас молодой картофель, можно оставить кожуру на нём. Однако крупный картофель лучше почистить. Положите картофель в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. В то время как вода нагревается, нарежьте каждый картофель на 8 долек. Когда вода закипит, аккуратно опустите картофель в кастрюлю и варите его после закипания в течение 3-4 минут. Нам нужно только предварительно приготовить картофель, так что он должен быть слегка мягким, но не полностью готовым. С помощью шумовки аккуратно выньте картофель из кастрюли и переложите его на бумажные полотенца. Картофель должен высохнуть. В то время как картофель остывает, смешайте все специи — соль, паприку, мускатный орех и куркуму. Положите картофельные дольки в миску и вылейте на них смесь специй. Тщательно перемешайте, чтобы каждая долька была покрыта специями. Оставьте картофель на 10 минут, чтобы специи впитались. Разогрейте духовку до 220°C и приготовьте противень с бумажными полотенцами для выпечки. Почистите картофельные дольки от бумажных полотенец и аккуратно выложите их на противень с кожурой вниз. Разложите дольки на противне на небольшом расстоянии друг от друга. Запекайте картофель в предварительно разогретой духовке в течение 20-25 минут до золотистой корочки. Идеальное время может отличаться в зависимости от размера и мощности вашей духовки.

Картофель по-деревенски готов! Подавайте его горячим и наслаждайтесь его аппетитным вкусом и хрустящей текстурой!