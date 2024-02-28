Запечённый картофель с новым вкусом: приготовьте его с горчицей

Вкус запечённого картофеля можно разнообразить, если добавить к нему дополнительные ингредиенты — например, горчицу. Попробуйте приготовить этот замечательный гарнир от сайта "Гастроном.ру" — вам обязательно понравится!
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Ингредиенты на 4 порции:
— 500 г картофеля,
— 2 зубчика чеснока,
— 2 ст. л. дижонской горчицы,
— 2 ст. л. оливкового масла,
— 1 ст. л. сухого белого вина,
— 1 ч. л. соли,
— свежемолотый чёрный перец.
Рецепт приготовления:
Разогрейте духовку до 220 °C.
Хорошо вымойте картофель (от кожуры его очищать не нужно). Нарежьте картофель крупными кусочками. Посолите обильно.
Очистите и порежьте чеснок крупными кусочками. В миске смешайте горчицу, масло, вино и чеснок. Добавьте картофель в маринад и хорошо перемешайте.
Выложите картофель на противень или в огнеупорную форму. Поставьте в разогретую духовку и запекайте 30-35 минут, периодически помешивая, чтобы избежать пригорания. Картофель должен хорошо пропечься и зарумяниться.
Посолите и поперчите по вкусу перед подачей.
Подсказка: чтобы ускорить время приготовления, можно предварительно отварить картофель в кипящей воде до полуготовности приблизительно 5-7 минут, затем заправить и запечь. Приятного аппетита!
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Ммм... Невообразимо вкусный картофель! Мы не могли дождаться пока он приготовится!
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