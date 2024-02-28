Запечённый картофель с новым вкусом: приготовьте его с горчицей

Запечённый картофель с горчицей: сделайте привычный гарнир интереснее

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкус запечённого картофеля можно разнообразить, если добавить к нему дополнительные ингредиенты — например, горчицу. Попробуйте приготовить этот замечательный гарнир от сайта "Гастроном.ру" — вам обязательно понравится!

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты на 4 порции:

— 500 г картофеля,

— 2 зубчика чеснока,

— 2 ст. л. дижонской горчицы,

— 2 ст. л. оливкового масла,

— 1 ст. л. сухого белого вина,

— 1 ч. л. соли,

— свежемолотый чёрный перец.

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 220 °C. Хорошо вымойте картофель (от кожуры его очищать не нужно). Нарежьте картофель крупными кусочками. Посолите обильно. Очистите и порежьте чеснок крупными кусочками. В миске смешайте горчицу, масло, вино и чеснок. Добавьте картофель в маринад и хорошо перемешайте. Выложите картофель на противень или в огнеупорную форму. Поставьте в разогретую духовку и запекайте 30-35 минут, периодически помешивая, чтобы избежать пригорания. Картофель должен хорошо пропечься и зарумяниться. Посолите и поперчите по вкусу перед подачей.

Подсказка: чтобы ускорить время приготовления, можно предварительно отварить картофель в кипящей воде до полуготовности приблизительно 5-7 минут, затем заправить и запечь. Приятного аппетита!